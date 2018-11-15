İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Türkiye'nin televizyonların sihirli gücünü 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gece gördüğünü belirterek, "Televizyon diğer bütün yayın organları gibi hayra ve doğru kullanıldığında, demokrasi ve insan için kullanıldığı zaman son derece hayırlı işlere ve sonuçlara doğru gitmektedir." dedi. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği'nce (RATEM) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve CEO Event desteğiyle düzenlenen "Medyanın Dijital Dönüşümü ve Geleceği" konulu Broadcast İstanbul 2018 Forumu'nun açılışında konuşan Dursun, "kültürel diplomasi" kavramının biraz ticari kaygı taşıyan bir söz olmakla birlikte kültür endüstrisinin artık dünyada son derece yaygın bir şekilde kullanıldığını ve bunun temel aracının medya, televizyon, radyo gibi iletişim araçları olduğunu söyledi. 608 televizyon ve bin 800 civarında radyo kanalının olmasının bunun tam anlamıyla bir gösterdiğini vurgulayan Dursun, "Bu süper güç birbirini ezme, tahakküm kurma, zorlama açısından değil, birbirini tanıma, muhabbet köprüsü kurma, iyiliği yaymak ve kötülükten sakındırmak için kullanılır. Medyanın bu anlamda süper bir gücü var. Bunun iyi niyet ve amaçla kullanılması çok önemli." diye konuştu.

İletişim araçları içerisinde çok miktarda alet olduğunu fakat ilk geldiği günden itibaren bir sihirli kutu olarak evlerin baş köşesinde yer alan televizyonların etkisinin devam ettiğini dile getiren Dursun, göze ve çok daha hızlı bir şekilde zihinlere tesir etmesi bakımından televizyon yayıncılığının çok önemli olduğunu ve bu yayıncılık alanında önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti. - "Türkiye televizyonların sihirli gücünü 15 Temmuz'da gördü" Dursun, "Dijital yayıncılık alanında birtakım yargısal ve hukuksal gelişmeleri ön görmek ve bunları yasal düzenlemelerle düzenlemek durumunda olduğumuzu, 6112 sayılı kanunla yönetmelikte düzenlemelerin yapılmış olması gerektiğini ve bu konuda işlemlere başlanacağını da ifade etmek istiyorum." dedi. Televizyon ve diğer bütün yayın organlarının, dostluğun, kardeşliğin, birbirini anlamanın ve farklı kültürlerarası ilişki kurmada köprü olarak kullanılmasının ve bu ilişkiyi güçlendirmenin bir vasıtası olarak kullanılması gerektiğini vurgulayan Dursun, şöyle devam etti: