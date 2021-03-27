Broadway Perdelerini Yeniden Açmaya Hazırlanıyor

ABD ve dünyada Corona virüsünden en fazla can kaybının yaşandığı kentlerin başındaki New York’ta, vaka sayılarının azalması ve yaklaşık sekiz milyon kişiye aşı yapılması, normalleşme sürecini hızlandırdı. Bir yıldan uzun bir süredir kapalı olan Broadway’de müzikaller ve tiyatrolar için çalışmalar başladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yakın bir zamanda Broadway’de sahnelerin yeniden açılacağı müjdesini verdi. Başkan De Blasio, “Gösteri devam etmeli” dedi. Belediye Başkanı, Brodway’in sahnelerini aşamalı olarak açacağını ancak tam anlamıyla geri dönüşün Eylül ayında gerçekleşeceğini ifade etti.

“New York Belediyesi tüm kaynaklarını seferber edecek”

New York Belediyesi’nin mobil ünitelerle de test ve aşı hizmeti vereceğini belirten De Blasio, kentin kültür merkezinin geri dönüşünü sağlamak için gereken her şeyin yapılacağını, tiyatro endüstrisi çalışanlarına ayrılacak bir aşı merkezi oluşturmayı planladığını, tiyatroların sonbaharda canlı performanslar için yeniden tamamen açılmasına yardımcı olmak için belediye kaynaklarını tahsis edeceğini söyledi.