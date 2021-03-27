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Broadway Perdelerini Yeniden Açmaya Hazırlanıyor

27.03.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsünden en fazla can kaybının yaşandığı kentlerin başındaki New York’ta, vaka sayılarının azalması ve yaklaşık sekiz milyon kişiye aşı yapılması, normalleşme sürecini hızlandırdı. Bir yıldan uzun bir süredir kapalı olan Broadway’de müzikaller ve tiyatrolar için çalışmalar başladı

Broadway Perdelerini Yeniden Açmaya Hazırlanıyor

ABD ve dünyada Corona virüsünden en fazla can kaybının yaşandığı kentlerin başındaki New York’ta, vaka sayılarının azalması ve yaklaşık sekiz milyon kişiye aşı yapılması, normalleşme sürecini hızlandırdı. Bir yıldan uzun bir süredir kapalı olan Broadway’de müzikaller ve tiyatrolar için çalışmalar başladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yakın bir zamanda Broadway’de sahnelerin yeniden açılacağı müjdesini verdi. Başkan De Blasio, “Gösteri devam etmeli” dedi. Belediye Başkanı, Brodway’in sahnelerini aşamalı olarak açacağını ancak tam anlamıyla geri dönüşün Eylül ayında gerçekleşeceğini ifade etti.

“New York Belediyesi tüm kaynaklarını seferber edecek”

New York Belediyesi’nin mobil ünitelerle de test ve aşı hizmeti vereceğini belirten De Blasio, kentin kültür merkezinin geri dönüşünü sağlamak için gereken her şeyin yapılacağını, tiyatro endüstrisi çalışanlarına ayrılacak bir aşı merkezi oluşturmayı planladığını, tiyatroların sonbaharda canlı performanslar için yeniden tamamen açılmasına yardımcı olmak için belediye kaynaklarını tahsis edeceğini söyledi.

Başkan De Blasio, "Bu yıl geçtiğimiz yıl yaşadıklarımızı tamamen tersine çevirecek bir yıl olacak. Artık Broadway’de perdeleri yeniden açmanın zaman geldi” dedi.

Bill de Blasio, bölgede sadece Broadway çalışanlarının yararlanacağı bir aşı merkezinin gelecek dört hafta içinde kurulacağını belirterek, en geç dört veya beş hafta içinde bu sektörde çalışan herkesin aşı olma hakkını elde edeceğini açıkladı.

2 Nisan’dan itibaren eğlence mekanları sınırlı kapasiteyle açılıyor

Başkan De Blasio, New York Belediyesi olarak Broadway ile seyircilerin salona girmesi ve salondan çıkması konusunda işbirliği yapacaklarını, seyircilerin kurulacak anında test merkezleriyle sağlıklı bir şekilde oyunları izleyebileceğini ifade etti.

New York’ta 2 Nisan’dan itibaren sanat, eğlence ve etkinlik mekanları yüzde 33 kapasiteyle yeniden açılabilecek ancak iç mekanlar 100 kişi, dış mekanlarsa 200 kişilik kapasiteyle sınırlandırılacak.

Broadway yapımcıları tam kapasite sağlandığı zaman perdelerini açmak istiyor

Broadway yapımcıları ise kısmi açılma kararına pek sıcak bakmıyor. Yapımcılar, prodüksiyonlarını azaltılmış bir kapasitede yürütmenin ticari olarak mümkün olmadığını düşünüyor. Broadway yapımcıları, bu ilkbahar ve yaz tiyatrolarda bazı özel etkinlikler olması muhtemel olsa da tam kapasiteli oyun ve müzikallerin Eylül ayı başındaki İşçi Bayramı sonrasına kadar açılmayacağı görüşünde.

Broadway yapımcıları, 50 binden çalışanın bu dönemi provalar ve sahne bakımı dahil olmak üzere oyunların ve müzikallerin sahneye konması için gerekli bir hazırlık dönemi olarak geçirmesini bekliyor.

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