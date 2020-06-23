Brokoli, lahanagiller familyasından gelen, İtalya ile özdeşleşmiş bir sebzedir. Dünyada yaygın olarak tüketilmesi 1900'lü yılların başlangıcına dayanır. Lif oranı yüksek, az kalorili ve bol vitaminlidir. Hem metabolizmayı hızlandırır hem de kişiyi tok tutma özelliğine sahiptir. Kükürt, potasyum, folik asit, selenyum ile bol diyet lifi, A, E, B1 ile C vitaminleri başta olmak üzere pek çok vitamini içerir. 1 bardak ölçüsünde brokoli tüketildiğinde vücudun günlük C vitamini ihtiyacının %153'ü, folat ihtiyacının %14’ü, A vitamini ihtiyacının %11’i ve diyet lifi ihtiyacının da yüzde 9’u karşılanmış olur. Brokoli cilt sağlığı için de oldukça önemli bir sebzedir. Cilt kanserine karşı koruma sağlar, cildi güzelleştirir, cilt lekelerini önler, güneşten alınan D vitaminin vücutta tutularak depolanmasını sağlar. Bir antioksidan deposu olan brokoli vücudu zararlı maddelerden arındırmaya yardımcıdır. Bu yönüyle pek çok detoks içeceğinin ana malzemesidir. Brokolinin çorbasını yaparak vücut kanser, diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol , cilt hastalıklarına karşı korunabilir ve bağışıklık sistemi güçlendirilebilir.

Çeşitli şekillerde tüketilebilen brokolinin besin değerinden en çok fayda çiğ halde tüketilmesiyle elde edilirken, çiğ tüketmek istemeyenler için buharda pişirme yöntemi de önerilir. Ancak brokoli aşırı pişirildiğinde besin değerinin %60'ını kaybeder. Diyet sırasında ise brokoli çorbası diğer sebzelerle harmanlanarak pişirilir. Diğer sebzelerin de kullanılması sebebiyle oldukça besleyici, enerji verici, antioksidan yönünden zengin, sağlıklı ve kısa sürede sonuç alınabilen bir diyet programı

Brokoli Çorbası Diyeti Nasıl Yapılır?

Kilo vermek isteyenlerin tükettiği bir sebze olan brokoli hem lezzetli, posalı ve besleyici hem de düşük kalorilidir. Diğer sebzelerle pişirildiğinde de uyumlu bir lezzet elde edildiğinden brokoli çorbası diyeti pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Oldukça düşük kalorili olan brokoliden yapılan çorba sayesinde doyurucu bir diyet menüsü elde edilebilir.

Bir kase brokoli 5 gram protein, 3.8 gram karbonhidrat, 3 gram lif, 0.2 gram yağ içerir. Her öğünde brokoli çorbası tüketilmesi suretiyle yapılan bu diyette her bir porsiyonun ortalama 120 kalori olması gerekir. Brokoli çorbası sabah, öğle ve akşam en az bir tabaklık porsiyonlar halinde olmak üzere gün içinde istenildiği zaman tüketilebilir. Bazı zamanlarda brokoli çorbasına ek olarak bir kase yağsız yoğurt veya ayran da tercih edilebilir.