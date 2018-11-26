Brokoli çorbası tarifi: Lezzetli bir brokoli çorbası nasıl yapılır? (Kremalı, sütlü veya bebekler için)

Brokoli sebzesi Türk mutfağının tarihi düşünülünce mutfağımız için oldukça yeni bir malzeme. Brokoli denilince de akla ilk yemeklerden biri brokoli çorbasıdır. Sütlü, kremalı gibi farklı şekillerde yapılan brokoli çorbası bebekler ve çocuklar için de bir şifa deposudur. Peki brokoli çorbası nasıl yapılır? Kendinize veya evdekilere sağlıklı ve lezzetli bir brokoli çorbası yapabilmeniz için sütlü, kremalı ve bebekler için brokoli çorbası tariflerini derledik.
Tam bir c vitamini deposu olan ve kansere karşı en önemli yiyeceklerden biri olarak tanımlanan brokoliden çorba genellikle kremalı yapılır. Kremalı brokoli çorbası tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:
Yapımı: Brokoli çorbasının yapımına önce soğan ve havucu doğramakla başlayın. Çorbayı yağacağınız tencerede 3 yemek kaşığı tereyağını eritin ve yemeklik doğradığınız soğan ile havucu kavurun.
Soğan ve havuç kavrulduktan sonra brokolileri de ekleyin. Brokolilerin küçük küçük doğranmış olması gerekiyor. Brokolileri de 3 ila 4 dakika kadar kavurun.
Ardından 2 yemek kaşığı unu ila eve edip 1 dakika kadar unu da kavurun ve son olarak 2 buçuk su bardağı suyu tencereye döküp çorbayı 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
Brokoliler yumuşadığında 1 çay bardağı krema, damak tadınıza göre tuz ve karabiberi ekleyip çorbayı pürüzsüz bir kıvam alacak kadar blenderdan geçirin.
Blenderla malzemelerin çorba içinde erimesini sağladıktan sonra kısık ateşte 5 dakika daha pişirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun.
Brokoli çorbasını kremasız isteyenler için sütlü tarif de mevcut. Lezzetli bir sütlü brokoli çorbası tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
Brokoli çorbasının yapılışı: Çorbanın yapımına doğrama işleri ile başlayın. 1 adet büyük boy beyaz soğanı yemekli olarak ve ardından 1 diş sarımsağı da ince ince doğrayın. Brokolileri de küçük küçük doğrayıp yıkayın ve suyunu süzün.
Çorbayı yapacağınız tencerede 2 yemek kaşığı kadar sıvıyağı kızdırın ve soğanları atıp kavurun. Soğanları 1-2 dakika kavurduktan sonra tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını katın.
Tereyağı eriyince ince doğradığınız sarımsakları da ilave edin.
Tereyağının etkisi ile de soğanlar iyice yumuşadıktan sonra 2 yemek kaşığı beyaz unu ekleyin. Unu kokusu çıkana kadar kavurun. Un kavrulunca 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi ilave edin ve malzemeleri hızlıca karıştırın. Unların tencerenin dibine yapışmasına izin vermeyin.
Sıra sütü ekleyemeye geldi. 2 su bardağı soğuk suyu da tencereye döküp karıştırmaya devam edin. Çorbanız kıvam almaya başlayınca 4 su bardağı tavuk suyunu ilave edin.
Brokolilileri de tencereye katıp çorbayı kaynadıktan sonra altını kısın. Brokolililer iyice yumuşayınca 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı beyaz biberi ekleyip son olarak çorbayı pürüzsüz oluncaya kadar blenderdan geçirin. Afiyet olsun.
Söz konusu bu kadar faydalı bir yiyecek olunca tabii minikleri unutmamak lazım. Brokoli bebeklerin menüsü için en çok tavsiye edilen sebzelerden biridir. Bu yüzden pek çok anne bebeklere uygun brokoli çorbası tarifi öğrenmek için internete başvuruyor. İşte +9 aylık bebekler için brokoli çorbası tarifi için gerekli malzemeler:
UYARI: Bebeğinizin çorbada kullanılan malzemelere alerjisi olup olmadığından emin olun ve mutlaka içeriklerle ilgili olarak doktorunuza danışın.
9 aylık veya daha büyük bebekler için hazırlayabileceğiniz çorbanın yapımına 1 patates ve 1 havucu soyup iyice yıkayarak başlıyoruz. Bebek için daha da güvenli olması için sebzeleri sirke ile yıkayabilir ya da sirkeli suda da bekletebilirsiniz.
Güzelce yıkadıktan sonra patatesi ve havucu ince ince doğrayıp. Mümkün olduğu kadar ince kestikten sonra çorbayı yapacağınız tencereye atın.
3 ila 4 dal brokoliyi de ekledikten sonra üzerine 1 parmak geçecek kadar su koyun ve çorbayı kaynatın.
Patates, brokoli ve havu. Iyice yumuşayınca 1 yemek kaşık irmiği de çorbaya ilave edin. 2 ila 3 dakika daha çorbayı kaynattık sonra tencerenin altını kapatabilirsiniz.
1 tatlı kaşığı zeytinyağını da ekledikten sonra çorbayı blenderdan geçirin. Böylece çorbanın pürüzsüz olmasını sağlayın. İsterseniz biraz kuru nane de ekleyip bebeğinize ılık olarak servis edebilirsiniz. Küçüğe afiyet olsun.
BROKOLİNİN FAYDALARI
Brokoli vitamin ve lif açısından zengindir. İçerdiği C vitamini, E vitamini, A vitamini, K vitamini, B6 vitamini, B2 vitamini sayesinde saç dökülmesine karşı etkilidir. Kalp ve göz sağlığı için faydalıdır; kas ağrılarına iyi gelir, bol lif içeriği ile tokluk hissi sağlar ve kanseri önlemeye yardımcıdır.
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