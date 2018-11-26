Brokoli çorbası tarifi: Lezzetli bir brokoli çorbası nasıl yapılır? (Kremalı, sütlü veya bebekler için)

Brokoli sebzesi Türk mutfağının tarihi düşünülünce mutfağımız için oldukça yeni bir malzeme. Brokoli denilince de akla ilk yemeklerden biri brokoli çorbasıdır. Sütlü, kremalı gibi farklı şekillerde yapılan brokoli çorbası bebekler ve çocuklar için de bir şifa deposudur. Peki brokoli çorbası nasıl yapılır? Kendinize veya evdekilere sağlıklı ve lezzetli bir brokoli çorbası yapabilmeniz için sütlü, kremalı ve bebekler için brokoli çorbası tariflerini derledik.

BROKOLİ ÇOARBASI TARİFİ (KREMALI)

Tam bir c vitamini deposu olan ve kansere karşı en önemli yiyeceklerden biri olarak tanımlanan brokoliden çorba genellikle kremalı yapılır. Kremalı brokoli çorbası tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

3 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet brokoli

2 yemek kaşığı un

2 buçuk su bardağı su

1 çay bardağı krema

Tuz

Karabiber

Yapımı: Brokoli çorbasının yapımına önce soğan ve havucu doğramakla başlayın. Çorbayı yağacağınız tencerede 3 yemek kaşığı tereyağını eritin ve yemeklik doğradığınız soğan ile havucu kavurun.

Soğan ve havuç kavrulduktan sonra brokolileri de ekleyin. Brokolilerin küçük küçük doğranmış olması gerekiyor. Brokolileri de 3 ila 4 dakika kadar kavurun.