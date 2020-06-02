Brokoli çorbası tarifi! Sevmeyenler bir tabak daha isteyecek

Folik asit, potasyum, lif, K ve C vitamini kaynağı olan brokoliyi soğuk kış günlerinde olduğu gibi yazın da tüketebilirsiniz. Sizin için vereceğimiz bu sağlıklı brokoli çorbası tarifi sofranızın baş tacı olacak.

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kremalı bir brokoli çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız önce malzeme listesine bir bakalım.

500 gram brokoli

100 ml krema

1 yemek kaşığı tereyağı

1 orta boy sarı soğan, ince doğranmış

1/4 su bardağı tereyağı

1/4 su bardağı un

2 su bardağı tavuk suyu

2 havuç, soyulmuş ve doğranmış

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı kırmızı biber

1/4 çay kaşığı sarımsak tozu (kıyılmış sarımsak da kullanabilirsiniz)

1/2 çay kaşığı hardal

1/4 çay kaşığı karabiber

BROKOLİ ÇORBASI YAPILIŞI

Bir çorba tenceresi içinde 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Doğranmış soğanı ekleyin ve soğanlar yaklaşık 2-3 dakika yumuşak ve yarı saydam olana kadar sote edin.

Diğer bir tencerede un ve yağı sık sık karıştırarak pişirin. Yavaşça bir bardak tavuk suyunu dökün. Sık sık karıştırın ki un topaklanmasın. Brokoli ve havuç ve sotelenmiş soğanları ekleyin baharatlarını da koyduktan sonra 15 dakika kapağını kapatıp sebzeler yumuşayıncaya kadar haşlayın.