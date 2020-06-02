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Brokoli çorbası tarifi! Sevmeyenler bir tabak daha isteyecek

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sütlüsü ayrı kremalısı ayrı güzel olan sağlıklı mı sağlıklı, nefis mi nefis brokoli çorbası tarifiyle karşınızdayız! Dokusuyla hayran bırakan kolay brokoli çorbası nasıl yapılır, öğrenelim.

Brokoli çorbası tarifi! Sevmeyenler bir tabak daha isteyecek

Folik asit, potasyum, lif, K ve C vitamini kaynağı olan brokoliyi soğuk kış günlerinde olduğu gibi yazın da tüketebilirsiniz. Sizin için vereceğimiz bu sağlıklı brokoli çorbası tarifi sofranızın baş tacı olacak.

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kremalı bir brokoli çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız önce malzeme listesine bir bakalım.

500 gram brokoli
100 ml krema
1 yemek kaşığı tereyağı
1 orta boy sarı soğan, ince doğranmış
1/4 su bardağı tereyağı
1/4 su bardağı un
2 su bardağı tavuk suyu
2 havuç, soyulmuş ve doğranmış
1/2 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı kırmızı biber
1/4 çay kaşığı sarımsak tozu (kıyılmış sarımsak da kullanabilirsiniz)
1/2 çay kaşığı hardal
1/4 çay kaşığı karabiber

BROKOLİ ÇORBASI YAPILIŞI

Bir çorba tenceresi içinde 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Doğranmış soğanı ekleyin ve soğanlar yaklaşık 2-3 dakika yumuşak ve yarı saydam olana kadar sote edin.
Diğer bir tencerede un ve yağı sık sık karıştırarak pişirin. Yavaşça bir bardak tavuk suyunu dökün. Sık sık karıştırın ki un topaklanmasın. Brokoli ve havuç ve sotelenmiş soğanları ekleyin baharatlarını da koyduktan sonra 15 dakika kapağını kapatıp sebzeler yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Blender kullanarak çorbayı pürüzsüz bir görünüme kavuşturun. Son olarak kremayı ekleyin ve 10 dakika daha ateşte tutarak pişirin.
Bununla birlikte eğer taneli brokoli çorbası yapmak istiyorsanız sebzeleri çok fazla blenderdan geçirmeyin. Kremasız brokoli çorbası yapmak için de tariften kremayı çıkarmanız yeterli olacaktır.

BROKOLİ ÇORBASI ALTERNATİFLERİ

Sütlü brokoli çorbası tarifi yapmak istiyorsanız eğer bu malzemelerden kremayı çıkarıp yerine ½ litre süt ve ½ litre su ilave ederek brokoli çorbasını hazırlayabilirsiniz.
Bebekler için brokoli çorbası tarifi hazırlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. 1 yaşından küçük bebekler için krema ve süt yerine su kullanarak besleyici bir çorba hazırlayabilirsiniz.

BROKOLİ ÇORBASININ KALORİSİ

Nefis bir brokoli çorbasının kalorisi ise şöyle: Bu besinin 100 gramında 55 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 255 gramlık miktarında Brokoli Çorbası 141 kalori bulunmaktadır. Folik asit, A, C ve K vitaminleri, demir, potasyum, selenyum, kalsiyum mineralleri ve lif açısından iyi bir kaynaktır.

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