Bromelain nedir, ne işe yarar? Bromelain faydaları nelerdir?

Düşük kalorili ve besleyici özelliği ile bilinen ananas, antioksidan açıdan da oldukça zengindir ve kilo verme süreci de dahil olmak üzere vücudun ihtiyaç duyabileceği birçok vitamin ve mineralleri de içerir. Ananasın az bilinen faydalarından bazıları da kabuğundan sağlarına farklı kısımlarında yararlanılması ile ortaya çıkar.

Bromelain nedir?

Genel sağlığı destekleyen ve tedavi süreçlerinde hızlandırıcı etkisi olan birçok yönteme başvurulur. Takviyeler, ilaçlar, kremler ya da farklı formda ürünler bu kaynaklar arasındadır. Ananastan üretilen doğal madde sayesinde de birçok rahatsızlığın tedavi süreci hızlandırır.

Ananas meyvesinin sapından ve gövdesinden üretilen enzim karışımı bromelaindir. Bromelain enzim karışımı antiinflamatuar özelliğe sahiptir. Bu yönüyle sindirim sisteminden kan dolaşımına çeşitli açılardan vücut sağlığını destekler.

Bromelain ne işe yarar?

Topikal olarak uygulanabilen bromelain ciltteki ölü hücrelerini yanıklardan uzaklaştırmaya ve cildi yenilemeye yarar. Doktor kontrolünde kullanılması önerilir. Aksi takdirde çeşitli alerjik reaksiyonlar ya da yan etkiler görülebilir.

Ayrıca vücuttaki iltihabın azaltılması amacı ile başka ilaçlarla birlikte de alınabilir. Uygun gördüğü takdirde doktorlar tek başına da önerebilir. Ağız ve diş sağlığından ödem atmaya birçok farklı konuda genel sağlığı destekleyici etkisi bulunur.

Bromelain faydaları nelerdir?

Kullanım alanı oldukça geniş olan bromelain antibiyotik, antienflamatuar, antibakteriyel etkilere sahiptir ve kanser hücrelerini etkileyerek onların büyümelerini baskılar. Vücutta bulunan inflamasyon oranını azaltarak kanser tedavisinde de destekleyici etkide bulunduğu bilinir.

Bromelain faydalarından bazıları şunlardır: