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Bronşite ne iyi gelir? Bronşit neden olur, en hızlı nasıl geçer?

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.10.2024 19:43
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Soğuk kış aylarının yaklaşması ile çeşitli hastalıklar da boy gösterir. Özellikle nezle, grip soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek bu yüzden çok önemlidir. Vitaminlerle bağışıklık desteklenmeli ve hastalıklara karşı bünyeyi sağlam tutmak gereklidir.

Bronşite ne iyi gelir? Bronşit neden olur, en hızlı nasıl geçer?

İçindekiler

  • Bronşit neden olur?
  • Bronşit nasıl anlaşılır?
  • Bronşite ne iyi gelir?
  • Bronşit en hızlı nasıl geçer?

Akciğerlere hava taşımakla görevli olan bronşlar, çeşitli nedenlere bağlı olarak görevini yapamayabilir. Bronşlar iltihaplandığı zaman hava yolları duvarı içeriden şişer. Böylece ödem oluşur ve balgam üretilir. Balgam oluşumu da öksürük ve hırıltı gibi çeşitli sorunlara yol açar. Eğer göz ardı edilir ve doktora danışılmazsa, hastalık ilerleyip çok daha kötü ve ciddi sorunlara neden olabilir.

Bronşit neden olur?

En kısa tanımı ile bronşit, akciğerlere hava taşımakla görevli olan bronşların iltihaplanması durumudur. Eğer hemen müdahale edilmezse ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Basit bir soğuk algınlığı olarak görülse de ihmal edilmemelidir, çünkü ilerleyebilir.

Geçici bronşit ya da akut bronşit olarak ayrılan iki farklı bronşit türü bulunur. Genel olarak sigara içenlerin yaşadığı bronşit kronik olarak kabul edilir. Akut bronşit ise daha çok gribe ya da nezle gibi soğuk algınlığı kaynaklı hastalıklara bağlı olarak görülür. Bu hastalığa neden olan durumlar genel olarak şunlardır:

  • Astım
  • Alerjik durumlar
  • Hava kirliliği
  • Kimyasal maddeler
  • Sigara içmek
  • Pasif sigara içiciliği
  • Grip virüsleri
  • Bakteriler
  • Enfeksiyonlar

Bronşit nasıl anlaşılır?

Bronşit belirtileri ve tedavisi birbirine bağlıdır. Görülen belirtilere göre doktorlar uygun bir tedavi süreci başlatır. Tedavisi mümkün olarak bilinen ve genelde kısa süren bu rahatsızlıkların en belirgin işaretleri şunlardır:

  • Şiddetli öksürük
  • Ateş
  • Göğüste ağrı
  • Ateş
  • Yapışkan olan ve çeşitli renklerdeki balgam
  • Nefes almada zorlanma
  • Kilo kaybı
  • Boğazda ağrı
  • Baş ağrısı
  • Burunda tıkanıklık
  • Alerjik reaksiyonlar

Bir kişide burunda tıkanıklık, burun akıntısı gibi durumlar görülüyorsa bunları da göğüste baskı hissi ya da ağrı takip ediyorsa bronşit tanısı konma ihtimali yüksektir. Ayrıca nefeste zorluk ya da nefes alırken duyulan hırıltı da başka belirtiler arasındadır.

Bronşite ne iyi gelir?

Bu belirtiler görüldüğünde hemen müdahale edilmelidir. Halk arasında en bilinen yaygın yöntemlerin uygulanması bir yana, vakit kaybetmeden doktora danışılması önemlidir. Bronşite iyi geldiği bilinen durumların başında ise şunlar gelir:

  • Bol su içmek
  • Ilık sıvı tüketmek
  • Tuzlu su ile gargara yapmak
  • Limonlu su içmek
  • Ballı limonlu bitki çayları içmek
  • Buhar solumak
  • Ihlamur içmek
  • Zerdeçal ve zencefil tüketmek

Bronşit en hızlı nasıl geçer?

Daha çok şiddetli öksürük ve ağrılarla birlikte görülen bronşit, birkaç gün içinde geçebilir. Ancak uzun sürdüğü durumlarda, altında çok daha ciddi bir neden yatıyor olabilir. Bu nedenle, belirtiler görüldüğü andan itibaren, önlem olarak, vakit kaybetmeden bir doktora danışmak önemlidir. Bronşit kaynaklı öksürüğün önlenebilmesi için de hem halk arasında bilinen ve uygulanan hem de doktorların tedavi sürecinde uygun görürse kullandığı çeşitli yöntemler vardır.

En bilinen yöntemler ve tedavi önerileri şunlardır:

  • Sigara içilmemelidir.
  • Hava kirliliğinden uzak durulmalıdır.
  • Toz, küf gibi alerjik reaksiyonlara neden olacak durumlardan ve ortamlardan uzak durulmalıdır.
  • Bulunulan yerdeki neme ve hava sıcaklığına dikkat edilmelidir.
  • Eğer bulunulan araç ya da ev ve ofis gibi ortamlarda klima ya da benzeri cihazlar kullanılıyorsa bu cihazların bakımlarını ve temizliğini aksatmamalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
bronşit
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