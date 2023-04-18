Bronzlaşmak için çırılçıplak soyundu! Kıvrımlı model evde bronzlaşma yönteminin her adımını gösterdi

Beden pozitifliği savunucusu model Sophie Last, büyük bedenli kadınlar için yaptığı iç çamaşırlı ve bikinili paylaşımlarla sosyal medyada oldukça ilgi çekiyor. Vücudunu sergilemekten gurur duyan Sophie, vücudunun daha parlak ve bronz görünmesi için bronzlaştırıcı ürün kullandığı anları paylaştı. Hikayesinde yayınladığı çırılçıplak görüntüleri gören hayranları şok geçirdi.

NEMLENRİCİSİNİN İÇERİSİNE DE KATIYOR

Sophie, "Genellikle nemlendiricime bronzlaştırıcı damlalarını koyarım ama bugün köpüğü tercih ettim. Bronzlaşmadan önce dirseklerinizi, dizlerinizi ve ayak bileklerinizi nemlendirdiğinizden emin olun - cilde nüfuz etmesi ve ürünü bozmaması için birkaç saat önce tercih edilir." dedi.

"'Kırışık' bölgelerinizi bir fırçayla karıştırdığınızdan emin olun! Bir sonraki hikayede sana bir sürprizim var!" diyerek çıplak vücuduna yaydığı bronzlaştırıcı ürünü gösterdi

Sophie, göğüslerini ve genital bölgesini kapatmak için çiçek emojilerini kullandı.

Hayranlarına "Bikini olmadan bronzlaşmaya devam etmek zorunda kaldım çünkü çok zordu. Önümüzdeki dört saat boyunca bu benim." dedi.



