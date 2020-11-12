Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz küvette aşka geldi

Dünyanın en popüler çiftlerinden olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nicola Anne Peltz ile nişanlandı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten Beckham, nişanlısını ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin aşk dolu pozuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

"SENİNLE YAŞLANMAK İSTİYORUM"

Küvette çekilen karelerini de takipçileriyle paylaşan Beckham, nişanlısını ile birlikteliğinin birinci yıl dönümünü şu sözlerle kutladı:

Mutlu birinci yıl dönümü bebeğim. Yanımda olduğun için şanslıyım. Seninle yaşlanmak ve bir aile kurmak için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum.

Gelecek yıl eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, düğünlerini ertelemişti. Aşıklar, bu durumun hem kendilerini, hem de yakınlarını riske atacağı için 2022 yılında evlenmeyi uygun görmüştü.

Çift, biri Beckham ailesinin Costwolds'daki kır evinde, diğeri de Peltz'in ülkesi olan ABD'de toplam iki düğün yapacaktı.



