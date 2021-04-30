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Brooklyn Nets, deplasmanda Indiana Pacers'ı mağlup etti

30.04.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'de Brooklyn Nets, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers'ı 130-113 mağlup etti. Brooklyn'de yıldız oyuncu Kevin Durant 42 sayı, 10 ribaund ile oynadı.

Brooklyn Nets, deplasmanda Indiana Pacers'ı mağlup etti

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Brooklyn Nets, Bankers Life Fieldhouse'da karşılaştığı Indiana Pacers'ı 130-113'lük skorla mağlup ederek üst üste 4., toplamda da 43. galibiyetini elde etti.

Brooklyn'de Kevin Durant 42 sayı, 10 ribaund ve Alize Johnson 20 sayı, 21 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bu sezonki 33. yenilgisini alan Indiana'da ise Caris LeVert 36 sayı ve Edmond Sumner 16 sayıyla takımına katkıda bulundu.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Indiana Pacers: 113 - Brooklyn Nets: 130

Detroit Pistons: 105 - Dallas Mavericks: 115

Houston Rockets: 143 - Milwaukee Bucks: 136

Minnesota Timberwolves: 126 - Golden State Warriors: 114

Denver Nuggets: 121 - Toronto Raptors: 111

Oklahoma City Thunder: 95 - New Orleans Pelicans: 109

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: REUTERS

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