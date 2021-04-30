Brooklyn Nets, deplasmanda Indiana Pacers'ı mağlup etti

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Brooklyn Nets, Bankers Life Fieldhouse'da karşılaştığı Indiana Pacers'ı 130-113'lük skorla mağlup ederek üst üste 4., toplamda da 43. galibiyetini elde etti.
Brooklyn'de Kevin Durant 42 sayı, 10 ribaund ve Alize Johnson 20 sayı, 21 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bu sezonki 33. yenilgisini alan Indiana'da ise Caris LeVert 36 sayı ve Edmond Sumner 16 sayıyla takımına katkıda bulundu.
Indiana Pacers: 113 - Brooklyn Nets: 130
Detroit Pistons: 105 - Dallas Mavericks: 115
Houston Rockets: 143 - Milwaukee Bucks: 136
Minnesota Timberwolves: 126 - Golden State Warriors: 114
Denver Nuggets: 121 - Toronto Raptors: 111
Oklahoma City Thunder: 95 - New Orleans Pelicans: 109
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: REUTERS
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