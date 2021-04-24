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Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving'den Ramazan ve oruç açıklaması

24.04.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'de Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving, Ramazan ayında oruç tuttuğunu açıkladı.

Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving'den Ramazan ve oruç açıklaması

NBA'de Brooklyn Nets forması giyen basketbolcu Kyrie Irving, ramazan ayında Müslüman toplumun bir parçası olarak oruç tuttuğunu söyledi.

Takımının Boston Celtics’i 109-104 yendiği maçın ardından yaptığı konuşmada Irving, oruç ibadetini Allah’a adayarak kutsanmış hissettiğini ifade etti.

Son dönemde "Ramadan Kyrie" olarak anılan Irving, "Bunu oyuna getirmek istemiyorum ama insanların çok sayıda soruları var. Evet, ben de Ramazan ayının bir parçasıyım Müslüman kardeşlerim. Söylemek istediklerim bunlar. Allah’a karşı hizmetimi adamaya devam ediyorum." dedi.

Irving konuşmasına şöyle devam etti:

"Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum bunun bir parçası olduğum için."

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