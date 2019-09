Brooklyn piskoposluğuna çocuk istismarından 10 dava daha

New York’taki Brooklyn piskoposluğuna karşı çocuklara yönelik cinsel istismar nedeniyle 10 dava daha açıldı.

New York’ta 14 Ağustos’ta Çocuk Mağdurları Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından suçlamalar artmaya başladı. New York’taki Brooklyn piskoposluğuna yönelik 10 davanın daha açıldığı belirtildi. Yeni açılan davalarda mağdurlar 1950’ler ve 1980’ler arasında Brooklyn’deki Katolik din adamları tarafından defalarca cinsel istismara maruz kaldıklarını iddia etti. Davalarda suçlanan 11 erkekten yedisinin öldüğü düşünülüyor, kalan dördünün ise nerede olduğu bilinmiyor.

Brooklyn piskoposluğu basın sekreteri Adriana Rodriguez, cinsel tacizi ortadan kaldırmak için her gün çalıştıklarını söyleyerek, “Küçük bir çocuğa yönelik cinsel istismar, kilisemizdeki ve toplumdaki çocukları inciten korkunç bir suçtur. Brooklyn piskoposluğu, tüm cinsel istismar iddialarını ciddiye almaktadır. Bu davalarda yapılan suçlamaları dikkatle incelememiz gerekiyor” dedi.

Davalarda adı geçen rahiplerden dördünün piskoposluk tarafından yayınlanan bir listeye daha önce eklenmiş olduğunu ifade eden Rodriguez, “Brooklyn piskoposluğu, din adamları tarafından cinsel istismara uğrayan mağdurlardan özür diledi. Çocuk koruma konusunda en sert politikaları oluşturduk” diye konuştu.

Davaları takip eden New York’taki bir avukatlık bürosu tarafından yapılan açıklamada, yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana New York genelinde 300 dava açıldığı belirtildi.