HABER

Brooklyn'de farelerle mücadele için alkollü kapanlar kullanılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 20:25 | Son Güncelleme

ABD'nin en büyük kenti New York'un Brooklyn ilçesinde farelerle mücadele için alkollü sıvı içeren kapanlar denenecek

NEW YORK (AA) – ABD'nin en büyük kenti New York''un Brooklyn ilçesinde farelerle mücadele için, alkollü sıvı içeren kapanların kullanılacağı bildirildi.

Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, "Ekomille" adı verilen alkol sıvı içeren fare kapanlarını basına tanıttı.

Adams, Rat Trap Inc. adlı özel şirket tarafından geliştirilen fare kapanlarının, içine konulan yemlerle kemirgenleri kendine çekeceği, ardından kova şeklindeki içi alkolle dolu haznesinini içine düşürerek hapsedeceğini aktardı.

Rat Trap Inc. Yöneticisi Anthony Giaquinto da, kapandaki sıvının doğal ve toksik olmayan bir alkol bileşimi olduğunu belirterek, “Kapana kısılan fareler önce sarhoş olup sonra da bilinçsiz halde boğulacaklar.” dedi.

İlk kez Brooklyn bölgesinde kullanılacak olan özel kapanların her birinin yaklaşık 80 fareyi hapsedebileceği kaydedildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 2017’de şehirdeki fare popülasyonunu yüzde 70 azaltmak için 32 milyon dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı.

New York Sağlık Müdürlüğü, her yıl farelerle ilgili 10 binden fazla şikayet aldıklarını duyurmuştu.

Dünyada en çok ziyaret edilen turistik şehirlerden biri olan New York’ta, özellikle metrodaki rayların arasındaki yiyecek ve içecek atıklarına gelen farelerin popülasyonunun şehirdeki insan nüfusundan fazla olduğu tahminleri yapılıyordu. Ancak 2014’te Columbia Üniversitesinde istatistiksel analiz yönetimiyle yapılan bir çalışmada kentte 2 milyon civarında fare olduğu tahmin edilmişti.

TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuTEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildiKazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldıO ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fareler New York

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Cesur poz! Önce paylaştı sonra sildi

Cesur poz! Önce paylaştı sonra sildi

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

HDP'li başkan gözaltına alındı!

HDP'li başkan gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik helikopter uçuşu açıklaması

Bakan Akar'dan kritik açıklama!

Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.