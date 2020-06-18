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Brooks’u Öldüren Polise Cinayet Dahil 11 Suçlama

18.06.2020 02:52 | Son Güncelleme

ABD’nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde geçtiğimiz hafta siyah Amerikalı Rayshard Brooks’u bir hamburgercinin otoparkında öldüren beyaz polis memuru cinayet dahil 11 suçla yargılanacak. Polis memuru suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezası alabilir

Brooks’u Öldüren Polise Cinayet Dahil 11 Suçlama

ABD’nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde geçtiğimiz hafta siyah Amerikalı Rayshard Brooks’u bir hamburgercinin otoparkında öldüren beyaz polis memuru cinayet dahil 11 suçla yargılanacak. Polis memuru suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezası alabilir.

Fulton County Bölge Savcısı Paul Howard Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, 27 yaşındaki üç çocuk babası Rayshard Brooks’un geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olay sırasında saldırgan bir davranış sergilemediğini, iki beyaz polis memuruna yönelik ölümcül ya da ciddi fiziksel yaralama tehdidi teşkil etmediğini söyledi.

Rayshard Brooks’u öldürmesinin ardından görevden alınan polis memuru Garrett Rolfe cinayet, öldürücü silahla saldırı ve görev yeminini ihlal etmek dahil 11 suçla yargılanacak.

Rolfe suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezası alabilir.

“Polis yerde yaralı yatarken Brooks’u iki kez tekmeledi”

Savcının yaptığı açıklamaya göre, Brooks’u kaçarken arkasından iki el ateş ederek vuran polis memuru Rolfe, Brooks’u yerde yaralı şekilde yatarken iki kez tekmeledi. Rolfe da can çekişirken Brooks’un omuzlarına ayaklarıyla bastığını itiraf etti.

Olay yerinde bulunan diğer polis memuru Devin Brosnan da görevi suistimal ve ağır fiili saldırı ile suçlanıyor. Olayın ardından idari izne çıkarılan Brosnan’ın savcılıkla işbirliği yapacağı belirtildi.

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