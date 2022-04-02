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'Brosk Kesri' kod adlı PKK'lı terörist Konya'da yakalandı

02.04.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde silah eğitimi alan ve aktif faaliyet gösteren ‘Brosk Kesri’ kod adlı C.E.H., saklandığı evde yakalandı.

'Brosk Kesri' kod adlı PKK'lı terörist Konya'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü yanlısı faaliyet gösteren kişilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalarda, PKK/KCK-PYD/YPG’de aktif görev alan teröristin Konya’da olduğunu tespit etti. Suriye'nin Haseke-Deyrizor bölgelerinde YPG terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, kamp alanında roket atar, bixi ve kalaşnikof silahları eğitimi alan ‘Brosk Kesri’ kod adlı örgüt üyesi C.E.H., polisin yaptığı baskında yakalanarak gözaltına alındı. C.E.H., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Konya
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