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Broşür dağıtırken tepki gören genç, sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

İSTANBUL Pendik'te yerel seçimlere ilişkin AK Parti'nin belediye başkan adaylarına ait broşürleri dağıtan Yusuf Özoğul'un, kendisine "Andımız'ı biliyor musun?" sorusunu yöneltip, tepki gösteren Mine K.

Broşür dağıtırken tepki gören genç, sosyal medyada gündem oldu

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- İSTANBUL Pendik'te yerel seçimlere ilişkin AK Parti'nin belediye başkan adaylarına ait broşürleri dağıtan Yusuf Özoğul'un, kendisine "Andımız'ı biliyor musun?" sorusunu yöneltip, tepki gösteren Mine K. ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun da Twitter hesabından, 'Sen çok yaşa Yusuf' mesajıyla '#İyikiVarsınYusuf' hashtag'ine destek verdi.
İstanbul Pendik'te, Bayburtlu Yusuf Özoğul, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti'nin belediye başkan adaylarına ait broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken, Mine K. isimli kadın kendisine tepki gösterdi. Mine K., Yusuf Özoğul'a "Andımız'ı biliyor musun, ne mezunusun?" şeklinde sorular sorarak, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan kadının gençle arasında yaşananlar AK Parti'li takipçilerin tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da, #İyikiVarsınYusuf' hashtag'i oluşturuken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun da, hesabından, 'Sen çok yaşa Yusuf' tweet'i atarak Yusuf Özoğul'a destek verdi.
'BİZE BÖYLE ÖĞRETTİLER'
Broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken kendisine tepki gösteren kadınla yaşadıklarını anlatan Yusuf Özoğul, "Cenaze nedeniyle memleketim Bayburt'tayım. Olayı arkadaşlarım aracılığı ile yolculuk esnasında bana gönderdikleri video ile öğrendim. Ondan sonra durumu mahalle teşkilatıma bildirdim. Kadına tepki vermememin nedeni Bayburtlu olmamız. Bize böyle öğrettiler. Karşımızda bayan olmasa dahi biz yine aynı saygıyı gösterir 'eyvallah' der çıkardık. Bir anda bana yapılan bir hakaret var diye sanıyordum. Halkımızdan Allah razı olsun, öğrendim ki arkamızda durmuşlar. Halkımızın yanımızda olmasından dolayı mutlu oldum" dedi.

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Broşür dağıtırken tepki gören genç, sosyal medyada gündem olduBroşür dağıtırken tepki gören genç, sosyal medyada gündem olduBroşür dağıtırken tepki gören genç, sosyal medyada gündem olduBroşür dağıtırken tepki gören genç, sosyal medyada gündem oldu

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