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Bruce Willis afazi hastalığına yakalanması sonrası oyunculuğu bıraktı

31.03.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşma ve yazma becerisini olumsuz etkileyen afazi hastalığına yakalanan Amerikalı ünlü aktör Bruce Willis, oyunculuğu bıraktı. 67 yaşındaki Willis'in rahatsızlığını ve "onun için çok şey ifade eden" kariyerine son verdiğini Willis ailesi Instagram üzerinden duyurdu.

Bruce Willis afazi hastalığına yakalanması sonrası oyunculuğu bıraktı

Açıklamada, "Ailemiz için çok zor bir dönem ve devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğinize minnettarız" denildi.

Haber üzerine birçok aktör ve aktris, Willis'in eski eşi Demi Moore'un paylaşımının altına yazdıklarıyla üzüntülerini ve sevgilerini iletti.

Willis'in, eşi Emma Heming-Willis'ten iki, eski eşi Demi Moore'dan üç kızı var.

Willis ve eşi Emma Heming Willis (sağdan ikinci), Demi Moore ve üç kızı ile.

Oyunculuk kariyerine 1980'lerde başlayan Bruce Wills, Türkiye'de de büyük ilgi gören Moonlighting (Mavi Ay) dizisiyle tanındı.

Bruce Wills'e dünya çapında ün kazandıran ise ilki 1988'de vizyona giren Die Hard (Zor Ölüm filmleri oldu.

Wills ayrıca Sixth Sense (Altıncı His), Armageddon ve Pulp Fiction gibi filmlerle de adından söz ettirdi.

5 kez Altın Küre Ödülleri'ne aday oldu ve Mavi Ay'daki performansıyla ödül aldı. Ayrıca iki kez Emmy Ödülü kazandı.

AFAZİ NEDİR?

  • Kişinin dil ve konuşma zorluğu çekmesidir
  • Genelde felç gibi sebeplerden beynin sol bölümünde hasar olduğu zaman gerçekleşir
  • Okuma, dinleme, konuşma, yazma gibi becerileri olumsuz etkiler
  • Konuşma problemleri görülür ve kelimeleri bir araya getirirken yanlışlık yapılmasına yol açar

Kaynak: İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS)

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