Bruce Willis’in Kariyerini Sonlandıran ‘Afazi’ Nedir?

“Mavi Ay” dizisi ve “Die Hard” filmleriyle ünlenen Bruce Willis, afazi hastalağına yakalandı ve bu nedenle kariyerine son vereceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama ünlü yıldızın ailesi tarafından yapıldı

Dünyaca ünlü sinema yıldızı Bruce Willis oyunculuktan emekli oluyor. Bu kararın nedeni, Willis’in ‘konuşma kaybı’ olarak da adlandırılan ‘afazi’ hastalığına yakalanmış olması.

Willis’in hastalığı ve emekliliğiyle ilgili açıklama 67 yaşındaki yıldızın ailesinden geldi. Dün yapılan açıklamada, “Bu ailemiz için gerçekten çok zor bir durum ve herkesin devam eden sevgisi, ilgisi ve desteği için minnettarız” ifadelerine yer verildi.

“Bu süreçten güçlü bir aile olarak geçiyoruz ve buna hayranlarını da dahil etmek istedik çünkü O’nun sizler için, sizin de O’nun için ne kadar çok anlam ifade ettiğini biliyoruz” denilen açıklama, Willis’in eski eşi oyuncu Demi Moore ile kızları Rumer tarafından da sosyal medyada paylaşıldı.

Şu an manken ve oyuncu Emma Heming ile evli olan ödüllü oyuncu Willis, 1980’li yıllarda komedi-drama televizyon dizisi Mavi Ay (Moonlighting) ile ün kazandı. Willis, 40 yıl süren kariyeri boyunca Zor Ölüm (Die Hard) film serisi başta olmak üzere birçok yapımda başrolde oynadı.

Son yıllarda da aktif bir şekilde sinema dünyasında yerini korumaya çalışan Willis saece 2021 yılında, şu ana kadar sinema dünyasından ve seyirci tarafından beğeni görmeyen 8 farklı filmde rol aldı.

Afazi nedir ve belirtileri neler?

Willis’e ‘afazi’ tanısı konulması yıldız oyuncunun milyonlarca hayranı tarafından da üzüntüyle karşılandı.

Bir tür beyin hastalığı olan afazi, kişinin konuşma, okuma ve yazma becerilerini büyük oranda zayıflatıyor.

‘Konuşma kaybı’ olarak da bilinen afazi, felç ya da tümör nedeniyle oluşabildiği gibi, başa alınan bir darbe sonucu da ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, beyin enfeksiyonu ya da Alzheimer hastalığının da afaziyi tetikleyebileceğini belirtiyor.

Afaziye neler neden oluyor?

Birçok vakada felç nedeniyle oluşan afazi hastalığında, beynin özellikle konuşma yetisini kontrol eden bölgesine kan akışının kesilmesi sonucu beyin hücreleri ölmeye başlıyor.

Kişinin zekasını etkilemediği belirtilen afazi hastalığına yakalananlar, konuşma terapisiyle birkaç ayda iyileşme belirtileri gösterebiliyor.

Bilim dünyası, afazide beyin hücrelerinin canlandırılmasını manyetik alan tedavisiyle sağlayacak yeni yöntemler araştırıyor.

ABD’deki Ulusal Afazi Birliği verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 2 milyon kişide afazi hastalığı olduğu tahmin ediliyor. Ülkede her yıl afazi tanısı koyulanların ortalama sayısı ise yaklaşık 180 bin.

Amerikalı oyuncu Willis’in afaziye yakalanma sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

