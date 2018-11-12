HABER

Brüksel'de cesetler humuslu toprağa dönüştürülecek

12.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

Belçika'nın başkenti Brüksel'de artık cesetler gömülmek yerine özel bir işlemle oldukça verimli humuslu toprağa dönüştürülecek.

Brüksel'de cesetler humuslu toprağa dönüştürülecek

İsteyenin cesedi ise, özel bir sıvı sayesinde tamamen yok edilerek, gömülmesine gerek kalmayacak.

Brüksel Eyalet Parlamentosu, cenaze hizmetleri ile ilgili mevzuatta değişiklik yaptı. Artık cenaze işlerinde ölülülerin sadece ahşap tabutla gömülmesi gibi geleneksel zorunluluk ortadan kaldırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, isteyenler, vasiyetleri doğrultusunda mumya benzeri bezlere ya da kartona sarılı olarak da gömülebilecek.

Yeni yapılan düzenleme bununla da sınırlı değil. Toprağa gömülmek istemeyenler için de farklı yöntemler uygulanacak.

ERİTİLMEK İSTEYENLER

Bunlardan birisi "humusunasyon" adı verilen yöntem. Cesetler, kesilmiş ağaçların içinden elde edilen mikroorganizmalar sayesinde 12 ay boyunca komposto haline getirilerek, oldukça verimli ve sağlıklı humuslu toprağa dönüştürürelecek.

Gömülmek istemeyenler için bir başka hizmet ise, cesedin eritilmesi. Ölen kişinin vücudu, 96 derecelik bir alkalin sulu çözelti içinde yaklaşık 4 saat boyunca tamamen yok edilecek.

Güncellenen yeni cenaze mevzuatı kapsamında, öldükten sonra yakılmak İsteyenlerin küllerinin savrulacağı yeni alanların belirlenmesi de benimsendi.

Parlamento, yeni düzenleme ile çevre sorunları ve mezarlık sıkıntısının önüne geçmeyi hedefliyor.


PARTNERYorulmak nedir bilmiyor!Yorulmak nedir bilmiyor!
Fransa ve Almanya'dan Doğu Ukrayna'daki seçimlere kınamaFransa ve Almanya'dan Doğu Ukrayna'daki seçimlere kınama
Böylesi ilk kez görüldü! Evlendiği kadın aslında yokBöylesi ilk kez görüldü! Evlendiği kadın aslında yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brüksel ceset humuslu toprak humusunasyon cenaze

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Böylesi ilk kez görüldü! Evlendiği kadın aslında yok

Böylesi ilk kez görüldü! Evlendiği kadın aslında yok

Trump Fransa'da çok yalnız kaldı

Trump Fransa'da çok yalnız kaldı

Avrupa ülkesi ayaklandı, binlerce insan sokağa döküldü

Avrupa ülkesi ayaklandı, binlerce insan sokağa döküldü

Bilanço gittikçe artıyor! O kadar büyük ki artık uzaydan bile görülebiliyor!

Bilanço gittikçe artıyor! O kadar büyük ki artık uzaydan bile görülebiliyor!

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Avrupa ülkesinde tepki çeken görüntüler! 250 bin kişi sokağa döküldü!

Avrupa ülkesinde tepki çeken görüntüler! 250 bin kişi sokağa döküldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.