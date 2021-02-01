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Brüksel metrosunda bıçaklı saldırı: 2 yaralı

01.02.2021 21:56 | Son Güncelleme:
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Brüksel metrosunda bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de metro istasyonunda bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.Brüksel’deki Molenbeek semtinde Gare de l’Ouest metro durağında yerel saatle 15.00 sularında bir kişi metro bekleyen yolculara bıçakla saldırdı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de metro istasyonunda bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.
Brüksel’deki Molenbeek semtinde Gare de l’Ouest metro durağında yerel saatle 15.00 sularında bir kişi metro bekleyen yolculara bıçakla saldırdı. Saldırıda 2 kadın yaralandı. Saldırgan metroda görevli güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken, yaralanan kadınlardan birinin saldırganın eski eşi olduğu belirtildi. Yetkililer, olayın bir terör saldırısı olmadığını açıkladı.
Bir görgü tanığı, aniden birinin çığlık attığını duyduğunu ve bir erkeğin bir kadına bıçakla saldırdığını gördüğünü ifade etti. Görgü tanığı kadının yaralandığını ve kanlar içinde olduğunu belirterek, polisin olay yerine gelerek yolcuları metrodan tahliye ettiğini söyledi.
Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, federal polisin konuya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

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