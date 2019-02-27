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Brüksel Temyiz Mahkemesi, DEAŞ’lıların eşleri ile çocuklarının iadesini iptal etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 23:53 | Son Güncelleme

Brüksel Temyiz Mahkemesi, terör örgütü YPG’nin elinde tutulan Belçika vatandaşı 2 DEAŞ’nın eşleri ile 6 çocuğunun ülkeye geri getirilmesi kararını iptal etti.Brüksel Mahkemesi, aralık ayından DEAŞ’lı teröristlerle evli olan 2 kadın vatandaşı ve 6 çocuğunun Suriye’de terör örgütü YPG’nin kontrolündeki kamptan alınarak ülkesine getirilmesi için hükümete talimat vermişti.

Brüksel Temyiz Mahkemesi, terör örgütü YPG’nin elinde tutulan Belçika vatandaşı 2 DEAŞ’nın eşleri ile 6 çocuğunun ülkeye geri getirilmesi kararını iptal etti.
Brüksel Mahkemesi, aralık ayından DEAŞ’lı teröristlerle evli olan 2 kadın vatandaşı ve 6 çocuğunun Suriye’de terör örgütü YPG’nin kontrolündeki kamptan alınarak ülkesine getirilmesi için hükümete talimat vermişti. Ancak Göç ve Mülteci Bakanı Maggie De Block, Brüksel Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek, davayı Brüksel Temyiz Mahkemesi’ne taşımıştı. Brüksel Temyiz Mahkemesi, 2 kadın ve 6 çocuğun ülkeye geri getirilmesi kararını iptal etti.
Belçika vatandaşı olan Tatyana Wielandt (26) ve Büşra Abouallal (25) adlı iki kadın ve 6 çocuğu YPG’nin kontrolünde olan bir kampta yaşadığı tespit edilmiş, hükümetin 40 gün içinde aileleri getiremezse çocuk başına günlük 5 bin Euro, toplam 1 milyon Euro tazminat ödemesi yönünde karar verilmişti.

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