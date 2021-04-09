Brüksel: Türk tarafı odaların görülmesine izin vermedi

Von der Leyen'ın ekibinin protokol hazırlık toplantısına katılmadığı, Türk tarafının ise kriz yaşanan odanın görülmesine izin vermediği bildirildi.Avrupa Birliği liderleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de bir araya geldiği görüşmede yaşanan protokol krizine ilişkin Brüksel'den bir açıklama geldi. Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği'nin protokol ve toplantılardan sorumlu birimi tarafından konuyla ilgili basına bir bilgi notu gönderildi.

Von der Leyen'ın ekibi hazırlık toplantısına katılmadı

Bilgi notunda 6 Nisan tarihindeki resmi Ankara ziyaretinde birliğin AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından temsil edildiği belirtildi. Görüşmeden bir gün önce, 5 Nisan tarihinde tarafların protokol düzeninin hazırlanmasından sorumlu servislerinin katılımıyla bir hazırlık toplantısı yapıldığı kaydedildi.

Michel'in başkanlık ettiği Konsey'in protokol servisinin bu toplantıya katıldığı ancak Von der Leyen'ın başkanlık ettiği Komisyon'un protokol servisinin toplantıda yer almadığı belirtildi. Sadece Von der Leyen'ın güvenliğinden sorumlu bir görevlinin toplantıda hazır bulunduğu ifade edildi. Toplantıyı organize eden AB delegasyonunun da bir bölgesel güvenlik görevlisi hariç tutulursa toplantıya katılmadığı belirtildi.