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Brüksel'de 50 bin kişinin katıldığı Covid önlemleri protestosunda göstericiler polisle çatıştı

23.01.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 50 binden fazla kişinin katıldığı koronavirüs önlemleri protestosunda göstericiler, polisle çatıştı.

Brüksel'de 50 bin kişinin katıldığı Covid önlemleri protestosunda göstericiler polisle çatıştı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 50 binden fazla kişinin katıldığı koronavirüs önlemleri protestosunda göstericiler, polisle çatıştı.

Olaylar nedeniyle, Avrupa Birliği (AB) merkezinin bulunduğu bölgede çok sayıda binada hasar meydana geldi.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Brüksel'de öğle saatlerinde başlayan gösteriye, polise göre 50 bin civarında kişi katıldı. Protestoya, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Fransa'dan gelen çok sayıda kişi de destek verdi.

Gösteri sırasında Romanya, Arnavutluk, Polonya ve İtalya bayrakları da taşındı.

gösteriler

Brüksel polisi, gösteri öncesi bütün ekipleri bölgeye sevk ederek, olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

Kuzey İstasyonu'nda toplanan göstericiler, Avrupa Mahallesi'nden Cinquantenaire Parkı'na yürüdü. Göstericiler, aşı karşıtı sloganlar attı.

Parkta yapılan konuşmalarda, insanların birer "QR koduna dönüştüğü" savunularak, "Hayatlarımızın mahvolması, ölmemiz umurlarında değil. İçinde bulunduğumuz video oyununda onların odak noktasıyız" dendi.

gösteriler

Virüs Çılgınlığı Grubu'ndan avukat Micahel Verstraeten, "Hükümet, özgürlüğü ve saygıyı sağlamalıdır. Zihniyetimiz ne olursa olsun, bilim insanlarının, politikacıların ve milyarderlerin başarısızlıklarına muhatap olacağız? Buradaki herkes, Büyük Birader'in ne yapabileceğimizi dikte ettiği bir gelecekten korkuyor. Avrupa Hükümetleri, bize haklarımızı geri verin" diye konuştu.

Eylemciler, Belçika hükümetinin istifasını isteyen bir dilekçe kampanyası başlattı.

gösteriler

Parktaki eylemin bittiği duyurulduktan sonra ortam gerilmeye başladı. "Dağılın" çağrısına uymayan bir grup maskeli gösterici Avrupa Mahallesi'nde polisle çatışmaya başladı.

Havai fişeklerle saldıran göstericilere polis biber gazı ve tazyikli su ile karşılık verildi. Çatışma sırasında atılan taş ve diğer maddeler nedeniyle AB merkezinin yer aldığı bölgede çok sayıda araç ve bina hasar gördü.

Polisin müdahelesi sonucu Cinquantenaire Parkı çevresindeki ara sokaklara dağılan göstericiler, çöp kutularını ve civardaki inşaat malzemelerini ateşe vererek, çatışmayı burada da sürdürdü.

Akşam saatlerine kadar devam eden çatışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda kaç kişinin yaralandığı ise henüz bilinmiyor.

Brüksel'de geçen ay düzenlenen protesto gösterisinde de, katılımcılar polisle çatışmıştı.

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