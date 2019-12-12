HABER

Brüksel’de AB liderler zirvesinde meşaleli protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:07 | Son Güncelleme

Brüksel’de gerçekleştirilecek AB liderler zirvesine saatler kala iklim aktivistleri, genel merkez binasına tırmanarak meşale yaktı.Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) liderlerinin küresel ısınmaya karşı mücadele planlarına yönelik gerçekleştirilecek zirve için toplanmasına saatler kala Greenpeace aktivistleri, yeni genel merkezin bulunduğu binaya yürüdü.

Brüksel’de gerçekleştirilecek AB liderler zirvesine saatler kala iklim aktivistleri, genel merkez binasına tırmanarak meşale yaktı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) liderlerinin küresel ısınmaya karşı mücadele planlarına yönelik gerçekleştirilecek zirve için toplanmasına saatler kala Greenpeace aktivistleri, yeni genel merkezin bulunduğu binaya yürüdü. Tırmanma teçhizatı takan 30 civarında eylemci, binanın dış cephesinden tırmanarak ’acil iklim durumu’ uyarısının yer aldığı dev pankartı binaya astı. Eylemciler, iklim değişikliği konusunda derhal harekete geçilmesi konusunda çağrıda bulunarak meşaleler yaktı. Binanın etrafında bulunan 20 eylemcinin tutuklandığı bildirildi.
Greenpeace sözcüsü Mark Breddy, eylemcilerin eski bir itfaiye aracının merdivenini kullanarak binaya tırmandığını ve 2 gün dayanacak kadar yiyeceğe sahip olduklarını belirtti. Greenpeace Avrupa Direktörü Jorgo Riss ise “Dünya yanıyor ve hükümetlerimiz buna izin veriyor” ifadelerini kullandı. Riss, somut adımlar atılmasının gelecek nesillere bırakılmaması gerektiğine vurgu yaparak, "İktidarların, bugün harekete geçmeleri gerekiyor” dedi.

Karbonun nötr hale gelmesinin yöntemleri araştırılacak
Öte yandan AB liderleri zirvede, 2050 yılına kadar karbonun nötr hale gelmesi konusunda uygulanabilecek yöntemleri tartışacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün, düşük emisyonlara geçiş yapan AB ülkelerine yardım için 100 milyar Euro’luk (130 milyar dolar) bir teklifle yeni bir “Yeşil Avrupa Anlaşması” sunduğunu açıklamıştı.
AB liderleri ayrıca uzun vadeli bütçe planlarını, ekonomik gelişmeleri, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması konularını görüşecek.

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
Diyarbakır'da 364 kilo esrar ele geçirildiDiyarbakır'da 364 kilo esrar ele geçirildi
Türkiye’den Rusya’ya kaçırılan 3 bin adet kaplumbağa ele geçirildiTürkiye’den Rusya’ya kaçırılan 3 bin adet kaplumbağa ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Falcao'dan flaş sakatlık açıklaması!

Falcao'dan flaş sakatlık açıklaması!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmanın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

Türkiye'den BM'ye 'Libya' başvurusu

Bayburt’ta korkunç olay! Kadını boğazını keserek öldürdü, temizlik çalışanının kalbinden bıçakladı

Bayburt’ta korkunç olay!

Son dakika: Diyarbakır'da 271 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı

Ülke genelinde dev uygulama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.