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Brüksel'de ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 20:08 | Son Güncelleme

Brüksel'de ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

BRÜKSEL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına karşı Brüksel'de protesto eylemi düzenlendi.

ABD Büyükelçiliği karşısında toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişi, "Yaşasın Filistin" sloganları attı ve dev Filistin bayrağı açtı.

Grup, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planının ve İsrail'in işgalci politikalarının eleştirildiği basın bildirisinin okunmasının ardından dağıldı.

Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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ABD Filistin protesto

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