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Brüksel’de binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 19:34 | Son Güncelleme

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yüzden fazla ırkçılık karşıtı dernek ve sendika tarafından düzenlenen ırkçılığa karşı protesto yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.Brüksel’de yüzden fazla ırkçılık karşıtı dernek ve sendika bir araya getiren ortak bir platform oluşturdu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yüzden fazla ırkçılık karşıtı dernek ve sendika tarafından düzenlenen ırkçılığa karşı protesto yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.
Brüksel’de yüzden fazla ırkçılık karşıtı dernek ve sendika bir araya getiren ortak bir platform oluşturdu. Platform tarafından düzenlenen ırkçılığa karşı protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Göstericiler, Brüksel’in sembol bölgelesin Mont des Arts’dan şehrin merkezinde doğru yürüyüş yaptı. Eylemciler geçen hafta Yeni Zelanda’da 51 kişinin yaşamını yitirdiği iki camiye gerçekleşen katliam mağdurlarını anmak için saygı duruşunda bulundu. Binlerce eylemci “Irkçıları kovarsak mülteciler için yeterince yerimiz olur”, “Hep birlikte ırkçılığa karşı” “Sorun mültecilerde değil sorun yasalarda” sloganları attı.
Irkçılık, antisemitizm ve yabancı düşmanlığına karşı hareketin lideri Esther Kouablan “Eylemimiz, bir dışlama sürecinden ziyade, bir birleşme sürecinden geçmemizi teşvik ediyor. Birçok göçmenin, iklim nedenleriyle bölgelerini terk ettiğini gözlemliyoruz, iklim sebebiyle gerçek bir göç sorunu var” ifadelerini kullandı.

Irkçılığa karşı 6 talep
Eylemciler isteklerini ırkçılığa karşı siyasal bir eylem planına dahil edilmesini talep ederken bir Belçikalıya kıyasla göçmen kökenli insanların işe ve eğitime erişimindeki eşitsizliği telafi etmek için tedbir çağrısında bulundu. Mülteciler için kaliteli bir ağırlama talep eden eylemciler, mültecilerin kamplarda yaşamamalarını ve evine mülteci kabul eden insanların ceza almaması gerektiğini savundu.
Protestocular, iş dünyasına ve eğitime erişimi engelleyen din göstergesi işaretlerin yasak olmasının haksızlığa yol açtığını söyledi. Göstericiler, yabancılarla ilgili yeni yasanın birkaç maddesinin demokrasiye uygun olmadığını dile getirdi. Eylemciler son olarak Avrupa’nın sömürge geçmişine objektif bir bakış açışıyla bakmasını talep etti. Fırsat eşitliği ve ırkçılığa karşı mücadele merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre kaydedilen ırkçı olay sayısı, 5 senede yüzde 55 arttı.

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