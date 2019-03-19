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Brüksel’de bomba alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

Belçika’nın başkenti Brüksel’de İngiliz Büyükelçiliği yakınlarında bomba alarmı verildi.Brüksel’de İngiliz Büyükelçiliği ve Avrupa yakınlarında bir binada bomba alarmı verildi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de İngiliz Büyükelçiliği yakınlarında bomba alarmı verildi.
Brüksel’de İngiliz Büyükelçiliği ve Avrupa yakınlarında bir binada bomba alarmı verildi. Bölge polis tarafından kordon altına alınırken, binada bulunan yaklaşık 40 tahliye edildi. Brüksel İtfaiye servisinden yapılan açıklamada bir bombanın patlayacağı yönünde çok sayıda telefon aldıkları bildirildi.
Medyada çıkan haberlerde, polis, itfaiyeciler ve sağlık görevlileri olay yerine ulaştı. İngiliz Büyükelçiliği’nin tahliye edilip edilmediği henüz bilinmiyor.

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