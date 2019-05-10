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Brüksel'de bomba alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 21:52 | Son Güncelleme

Brüksel'de bomba alarmı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de, alınan bomba ihbarı üzerine 3 alışveriş merkezi boşaltıldı.

Brüksel bölge emniyeti yetkilisi Olivier Slosse, basına yaptığı açıklamada, isimsiz bir elektronik postayla alışveriş merkezlerine bomba ihbarı yapıldığını, tedbir amacıyla Woluwe, Docks ve Anderlecht alışveriş merkezlerinin boşaltıldığını duyurdu.

Alışveriş merkezleri etrafında güvenlik çemberi oluşturan polis, patlayıcı tespit edebilen köpeklerle 3 binada arama yapıyor.

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alışveriş merkezi bomba alarmı Brüksel ihbar

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