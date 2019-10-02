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Brüksel'de engelli hakları için yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 13:04 | Son Güncelleme

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli ülkeleren 300 aktivist, AB'den ve üye ülkelerden engelli haklarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmelerini talep etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli ülkelerden 300 aktivist, engelli hakları için yürüdü.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman meydanında toplanan göstericiler, AB'den ve üye ülkelerden engelli haklarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmelerini talep etti.

Kimi aktivistlerin tekerlekli sandalyeleriyle katıldığı yürüyüşte dağıtılan bildiride, "Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanması ve engellilere desteğin artırılması" gibi taleplerde bulunuldu.

Yürüyüş, Avrupa Parlamentosu'nun önünde son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
AB engelli yürüyüş

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