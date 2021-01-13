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Brüksel'de gözaltına alındıktan sonra ölen genç için düzenlenen protestoda çatışma

13.01.2021 23:13 | Son Güncelleme:
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Brüksel'de gözaltına alındıktan sonra ölen genç için düzenlenen protestoda çatışma

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 23 yaşındaki İbrahima Barrie'nin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri, şiddet olaylarına sahne oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 23 yaşındaki İbrahima Barrie'nin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri, şiddet olaylarına sahne oldu.

Polisle çatışan göstericiler, bir karakolu ateşe verdi. Polis, protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.

Belçika medyasına göre, Brüksel polisi, Cumartesi akşamı saat 19:00 sıralarında koronavirüs önlemlerine uyulup uyulmadığını kontrol ederken, kimlik yoklaması sırasında kaçmaya çalışan siyah genç İbrahima Barrie'nin peşine düştü.

Kuzey İstasyonu civarında yakalanan Barrie, sorgulanmak üzere yakındaki bir karakola görüldü. Polisten yapılan açıklamaya göre, karakoldan çıkan genç, yeniden istasyona döndüğünde bilincini kaybetti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Barrie, saat 20:30'da hayatını kaybetti Savcılık, İbrahima Barrie'nin ölüm nedenine ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.

Brüksel Savcılığı, Çarşamba sabahı, "kazara insan öldürme" gerekçesiyle soruşturma yargıcı talebinde bulundu. Savcılık sözcüsü, gerçeklerin ortaya çıkarılması için soruşturma yargıcının görevi devralmasını istediklerini açıkladı.

Sözcü, "Kaza sonucu öldürme, tarafsız bir iddiadır ve polisin yanlış bir şey yaptığını varsaydığımız anlamına gelmez" dedi.

gösteri

'Sorgu sırasında fenalaştı'

Ailenin avukatı, İbrahima'nın sorgu sırasında fenalaştığını ve sandalyeden düştüğünü söyledi.

Ölen gencin ailesi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, olayı protesto etmek ve ölüm nedenini öğrenmek için Çarşamba öğleden sonra Kuzey İstasyonu civarında toplandı. "Siyahların hayatı değerlidir" ve "İbrahima için adalet" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, polisin tutumunu protesto etti.

Akşam saatlerine doğru, göstericiler ile polis arasındaki gerilim tırmandı. Bazı protestocuların havai fişek atması üzerine, polis tazyikli su ile karşılık verdi. Polisin kalabalığı dağıtmak için çembere alması üzerine olaylar kontrolden çıktı.

Protestocular, civardaki bir polis karakolunu ateşe verdi. Yangın, büyümeden söndürüldü. Göstericiler tarafından çöp tenekeleri ateşe verilerek, çok sayıda işyerinin vitrinleri indirildi. Çatışma sırasında, bir polis aracı da tahrip edildi.

Kral arada kaldı

Polisle göstericiler arasındaki çatışmanın sürdüğü sırada, Brüksel'deki saraydan, yaşadığı Laken Kalesi'ne giden Belçika Kralı Filip'in otomobili de, bir süre olayların arasında kaldı.

Polisler, panikle Kral'ı uyardı. Filip'in aracı U dönüşü yaparak, olay yerinden uzaklaştı.

çatışma

Olaylarda çok sayıda gösterici ve polisin yaralandığı belirtildi.

Protestocular, polis tarafından öldürüldüğünü belirttikleri bir grup kurbanın isimlerinin yazılı olduğu bir pankart taşıdı. Geçen Nisan ayında Brüksel'de polis kontörlünden kaçtığı gerekçesiyle kovalanan bir genç, motosikletine polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Brüksel'de 2019 yılında da polis aracının çarptığı 17 yaşındaki Mehdi adlı genç yaşamını yitirmişti. Her iki olayda da polis memurlarının yargılanmasına gerek olmadığına karar verildi.

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