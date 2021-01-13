Brüksel'de gözaltına alındıktan sonra ölen genç için düzenlenen protestoda çatışma

Kuzey İstasyonu civarında yakalanan Barrie, sorgulanmak üzere yakındaki bir karakola görüldü. Polisten yapılan açıklamaya göre, karakoldan çıkan genç, yeniden istasyona döndüğünde bilincini kaybetti.

Polisle çatışan göstericiler, bir karakolu ateşe verdi. Polis, protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 23 yaşındaki İbrahima Barrie'nin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri, şiddet olaylarına sahne oldu.

Sözcü, "Kaza sonucu öldürme, tarafsız bir iddiadır ve polisin yanlış bir şey yaptığını varsaydığımız anlamına gelmez" dedi.

'Sorgu sırasında fenalaştı'

Ailenin avukatı, İbrahima'nın sorgu sırasında fenalaştığını ve sandalyeden düştüğünü söyledi.

Ölen gencin ailesi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, olayı protesto etmek ve ölüm nedenini öğrenmek için Çarşamba öğleden sonra Kuzey İstasyonu civarında toplandı. "Siyahların hayatı değerlidir" ve "İbrahima için adalet" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, polisin tutumunu protesto etti.

Akşam saatlerine doğru, göstericiler ile polis arasındaki gerilim tırmandı. Bazı protestocuların havai fişek atması üzerine, polis tazyikli su ile karşılık verdi. Polisin kalabalığı dağıtmak için çembere alması üzerine olaylar kontrolden çıktı.

Protestocular, civardaki bir polis karakolunu ateşe verdi. Yangın, büyümeden söndürüldü. Göstericiler tarafından çöp tenekeleri ateşe verilerek, çok sayıda işyerinin vitrinleri indirildi. Çatışma sırasında, bir polis aracı da tahrip edildi.