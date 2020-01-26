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Brüksel'de Hacivat ve Karagöz gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

Brüksel'de Hacivat ve Karagöz gösterisi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ve tiyatrosu sahnelendi.

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu ve Brüksel Eğitim Müşavirliği öğretmenlerinin desteğiyle hazırlanan, "Çocuklar için geleneksel gölge oyunu Hacivat Karagöz" gösterisi ilgi gördü.

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, etkinliğin başında yaptığı konuşmada, Elazığ'daki deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Karaoğlu, deprem haberini aldıktan sonra oyunu iptal etmeyi düşündüklerini belirterek, "Daha sonrasında hem çocuklarımızın boynu bükük kalmasın diye hem de bugünkü oyunumuzun metnini değiştirip (depremle ilgili) bazı mesajlar vermeyi de fırsat bilip oyunumuzu bu çerçevede yapmaya karar verdik.” dedi.

Hem teatral hem de orjinalinde olduğu gibi gölge oyunu şeklinde sunulan Hacivat ve Karagöz gösterisine katılanlar salonu doldurdu.

Çocuklarıyla keyifli bir hafta sonu yaşayan veliler de bu gibi etkinliklerin devamını beklediklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Brüksel gölge oyunu Hacivat Karagöz

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