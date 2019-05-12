Brüksel'de iklim değişikliği protestosu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişiğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.

Kuzey tren istasyonu önünde toplanan yaklaşık 15 bin çevreci, küresel ısınmaya neden olan politikalar aleyhinde slogan attı.

Gösteride okunan bildiride, küresel iklim değişikliğine yönelik çalışmaların hükümetin öncelikleri arasına alınması gerektiği vurgulanırken, sosyal eşitlik konusunda da iyileştirme yapılması talebinde bulunuldu.

Avrupa Birliği (AB) kurumları yakınındaki 50'nci Yıl Parkı'na kadar yürüyen göstericiler olaysız dağıldı.

