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Brüksel'de iklim değişikliği protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

Brüksel'de iklim değişikliği protestosu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişiğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.

"Küresel iklim grevi" temalı protesto kapsamında binlerce kişi, Brüksel Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre uzaklıkta Avrupa Birliği (AB) kurumları yakınındaki Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Çevreyle ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Brüksel'de iklim değişikliği protestosu

Brüksel'de iklim değişikliği protestosu

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim yürüyüşü

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi

Brüksel'de küresel iklim grevi
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Brüksel'de küresel iklim grevi

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