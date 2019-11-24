Brüksel'de kadına yönelik şiddet protesto edildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez garı önünde toplanan binlerce kişinin katıldığı gösteride, kadına karşı şiddet protesto edildi.

Binlerce kadın başta Brüksel sokakları olmak üzere kadına şiddete dikkati çekmek için ülke genelinde yürüyüş yaptı.

Brüksel, Liege, Anvers ve Gent gibi kentlerde seslerini duyurmak isteyen kadınlar "artık yeter" sloganları attı.

Başkentteki Carrefour Meydanı'nda kadın hakları alanında çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen gösteriye katılanlar, kadına yönelik şiddetin cezasız kalmamasını istedi.

