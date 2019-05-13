Brüksel'de Karabağ protestosu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de çok sayıda kişi, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgalini protesto etti.
Azerbaycan-Belçika Dostluk Derneği, Brüksel'de gerçekleştirilen AB-Doğu Ortaklığı Toplantısı sırasında AB kuruluşlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda protesto düzenledi.
Azerbaycan bayrakları sallayan ve Azerbaycan milli marşını okuyan çok sayıda gösterici, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e destek sloganları attı.
Gösteri sırasında okunan bildiride, AB'nin Azerbaycan'a, işgal konusunda çifte standart uyguladığına dikkati çekildi.
Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan tarafından işgal edildiği anımsatılan bildiride, AB'ye bu durumu dikkate alma çağrısı yapıldı.
Brüksel'de düzenlenen AB-Doğu Ortaklığı Toplantısı'na Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'dan üst düzey yetkililer katılıyor.
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