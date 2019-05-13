HABER

Brüksel'de Karabağ protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 18:17 | Son Güncelleme

Brüksel'de Karabağ protestosu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de çok sayıda kişi, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgalini protesto etti.

Azerbaycan-Belçika Dostluk Derneği, Brüksel'de gerçekleştirilen AB-Doğu Ortaklığı Toplantısı sırasında AB kuruluşlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda protesto düzenledi.

Azerbaycan bayrakları sallayan ve Azerbaycan milli marşını okuyan çok sayıda gösterici, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e destek sloganları attı.

Gösteri sırasında okunan bildiride, AB'nin Azerbaycan'a, işgal konusunda çifte standart uyguladığına dikkati çekildi.

Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan tarafından işgal edildiği anımsatılan bildiride, AB'ye bu durumu dikkate alma çağrısı yapıldı.

Brüksel'de düzenlenen AB-Doğu Ortaklığı Toplantısı'na Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'dan üst düzey yetkililer katılıyor.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettilerMHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettiler
Kayıp gazeteciyi 4 günde arama çalışmaları sürüyorKayıp gazeteciyi 4 günde arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan Karabağ protesto

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.