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Brüksel'de klasik Türk ve Batı müziği buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 23:43 | Son Güncelleme

Müzik tarihçisi ve piyanist Evren Kutlay, soprano Pınar Temizel Çulha ve bariton Niyazi Ölmez, Brüksel Kraliyet Konservatuvarında müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de, klasik Türk ve Batı müziklerinin buluşmasından oluşan konser yoğun ilgi gördü.

Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla Brüksel Kraliyet Konservatuvarında müzik tarihçisi ve piyanist Evren Kutlay, soprano Pınar Temizel Çulha ve bariton Niyazi Ölmez, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Brüksel Konservatuvarı Oda Müziği Orkestrasıyla verilen konsere, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ve diğer davetliler katıldı.

"Batı müziğinin Osmanlı İstanbulu'na etkileri" temalı parçalardan oluşan konserin ardından sanatçılar davetlilerden yoğun alkış aldı.

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Belçika Brüksel Kraliyet Konservatuvarı klasik müzik konser

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