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Brüksel'de polis koronavirüs kontrolünden kaçan gence çarparak ölümüne neden oldu, protesto gösterileri düzenlendi

11.04.2020 20:31 | Son Güncelleme

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis Cuma gecesi koronavirüs kontrollerinden kaçtığı gerekçesiyle 19 yaşındaki bir gence çarparak ölümüne neden oldu, sosyal medyada 'adalet' çağrıları yapıldı.

Brüksel'de polis koronavirüs kontrolünden kaçan gence çarparak ölümüne neden oldu, protesto gösterileri düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, polisin Cuma gecesi koronavirüs kontrollerinden kaçtığı gerekçesiyle 19 yaşındaki bir gence otomobille çarparak ölümüne sebep olması nedeniyle olaylar çıktı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Belçika'da, çok sayıda genç "Bilal için adalet" (#JusticePourBilal) etiketiyle sosyal medya aracılığıyla protesto çağrısı yaptı.

Cumartesi öğleden sonra Brüksel'e bağlı Anderlecht ilçesinde bir araya gelen gençler, yasak kararına rağmen polisin tutumunu protesto etti. Gençler, polisin, "dağılın" çağrısına, taşlarla karşılık verdi. Polis araçlarının camları kırıldı.

Polis, çok sayıda göstericinin gözaltına alındığını bildirdi. Anderlecht Belediye Başkanı Fabrice Cumps, akşam saatlerine doğru durumun biraz sakinleştiğini ancak henüz sona ermediğini açıkladı.

Belediye başkanı, protesto gösterisine katılan gençlerin kendi ilçelerinden olmadığını savundu.

Belçika medyasına göre, Adil adlı 19 yaşındaki Anderlechtli genç, Cuma akşamı motosikleti ile dolaşırken, koronavirüs önlemlerini kontrol eden bir polis ekibinin "dur" ihtarına uymadı. Kaçmaya başlayan gencin motosikletine, karşı yönden gelen bir başka polis otomobili çarptı. Çarpışma sonucu Adil adlı gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Anderlecht Belediyesi tarafından bir kriz merkezi oluşturuldu. Cuma akşamı olayı protesto etmek için bölgede, bazı araçların ateşe verildiği belirtiliyor.

Koronavirüs

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