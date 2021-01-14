Brüksel'de protestolar nasıl başladı, polis neden suçlanıyor?

Daha sonra kontrol noktasından koşarak uzaklaşan genç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kelepçelenerek sorguya alınan Barrie, bir süre sonra fenalaşarak sandalyeden düştü.

İbrahima'nın ailesinin avukatı Alexis Deswaef'e göre, polisin hatası ve ihmali İbrahima'nın ölümüne neden oldu. İbrahima'nın temel hakkını kullanarak polisi filme almasının suç olmadığını vurgulayan Belçikalı avukat, "Ama bir kez gözaltına alındıysanız, polisin sorumluluğu altındasınız" dedi.

Deswaef'e göre, polis bu sorumluluğu yerine getirmedi. İbrahima Barrie sorguda fenalaştıktan sonra 7 ile 15 dakika arasında bilinçsizce yalnız bırakıldı. Avukat, bu sürede müdahale edilse, Belçikalı gencin kurtarılabileceğini savundu.

Deswaef, İbrahima'nın ölmesine göz yumulduğunu belirterek, "Otopsi raporu, kalp rahatsızlığından söz ediyor ama tek başına kalp yetmezliği ölüm için yeterli neden değil. Ailesi, 'Oğlumuz siyah olduğu için öldürüldü' derse, bunu inkar edemem" diye konuştu.

Çarşamba günü olayın meydana geldiği Sint-Lazarsuslaan'daki karakol civarında, Saint-Josse-Ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır'ın izniyle toplanan yaklaşık 500 kişi, İbrahima Barrie'nin gözaltında ölmesini protesto etti.