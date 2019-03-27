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Brüksel'de taşımacılardan protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

Taşımacılık sektörü çalışanı binlerce kişi ucuz iş gücüne karşı gösteri düzenledi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kara yolu taşımacısı, sektörlerindeki ucuz iş gücünü protesto etti.

AB üyesi ülkelerin taşımacılık sektöründe çalışan binlerce kişi, Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Renkli kıyafetler giyen ve sendikalarını temsil eden flamalar taşıyan protestocular, AB kurumlarının yer aldığı Schuman Meydanı'na yürüdü.

Protestocular, "Ücretlerimiz zaten düşük" ve "Adil Taşımacılık Politikası İstiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

AB'nin taşımacılık politikalarına öncelik vermesini isteyen göstericiler, sektörde adil rekabet ortamının sağlanmasını talep etti.

Çeşitli AB üyesi ülkelerin taşımacılık sektöründe "sosyal damping" yaptığını iddia eden protestocular, daha iyi çalışma koşulları ve ücretlerde artış çağrısında bulundu.

Öte yandan, protesto nedeniyle AB kurumları önünde güvenlik tedbirleri alındı.

Brüksel'de taşımacılardan protesto

- Taşımacılık sektörü çalışanı binlerce kişi ucuz iş gücüne karşı gösteri düzenledi

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto

Brüksel'de taşımacılardan protesto
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Anahtar Kelimeler:
AB Brüksel protesto taşımacılık

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