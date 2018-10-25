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Brüksel'de Truva sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 18:55 | Son Güncelleme

Brüksel'de Truva sempozyumu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de Truva sempozyumu ve sergisi düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Brüksel'deki Kraliyet Akademisi'nde, Truva Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 20. yılı olması dolayısıyla düzenlenen Truva konulu sempozyum ve fotoğraf sergisi etkinliğine Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü de katıldı.

Gümrükçü, Truva'nın, insanların her zaman ilgisini çeken muhteşem bir hikaye olduğunu söyledi.

Türkiye'yi ve Truva'yı daha fazla sayıda turistin ziyaret etmesi gerektiğini anlatan Gümrükçü, Anadolu'nun medeniyetin beşiği olduğunu ve Türkiye'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren 18 alan bulunduğunu söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan da panelde "Osmanlı arşivlerine göre Priam Hazinesi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Alman arkeolog Heinrich Schliemann'ın Truva kazısını nasıl gerçekleştirdiğini, kazıda neler bulunduğunu ve bu eserlerin yurt dışına ne şekilde kaçırıldığını anlatan Aslan, Osmanlı arşivlerinde yer alan bilgileri de paylaştı.

Panelde, Oxford Üniversitesi'nden arkeolog Prof. Dr. Roland Ralph Redfern Smith ve Leuven Katolik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Marc Waelkens'de arkeolojik kazılara ilişkin bilgiler paylaştı.

Misafirler, panelin ardından Truva ile ilgili fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

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