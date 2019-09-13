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Brüksel'de Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:49 | Son Güncelleme

Toplantıda Türkiye'nin AB'ye katılım süreci, Gümrük Birliği, mali iş birliği, Birlik programları, Vize Serbestisi Diyaloğu, yasa dışı göç ve terörle mücadele gibi konular ele alındı

BRÜKSEL (AA) - Siyasi direktörler düzeyinde yapılan Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Siyasi Diyalog Toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığındaki heyet ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Jean Christophe Belliard ile Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson başkanlığındaki AB heyeti, Brüksel'de Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki konuları görüştü.

Toplantıda, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci başta olmak üzere, Gümrük Birliği, mali iş birliği, Birlik programları, Vize Serbestisi Diyaloğu, yasa dışı göç ve terörle mücadele gibi Türkiye-AB gündeminin temel başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Uluslararası sistemde önemli değişimlerin yaşandığı bu kritik dönemde Türkiye-AB birlikteliğinin önemine dikkati çekilen toplantıda, Türkiye ile AB arasındaki diyalog ve iş birliğinin artırılmasının, sadece taraflar açısından değil, daha geniş bir coğrafyada refah ve barışın sağlanması açısından da önemli olduğu vurgulandı.

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AB KAYMAKÇI Türkiye Türkiye-AB Siyasi Direktörler Toplantısı

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