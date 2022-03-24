Brüksel’de Ukrayna Gündemli Üç Zirve

Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, NATO liderleri bugün Rusya’ya yönelik kısa ve uzun vadeli tepkilerle yaptırımları görüşmek üzere toplanıyor.

NATO zirvesinin yanı sıra Brüksel bugün ayrıca, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerine de ev sahipliği yapıyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise NATO zirvesinin yanı sıra, G7 ve AB zirvesine de katılacak. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Geçen ay boyunca gördüğümüz birlik ve kararlılık devam edecek” dedi.

ABD’nin zirveler çerçevesinde özellikle Rus oligarklara ve varlıklarına yönelik yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor.

NATO Zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Sullivan, “Başkan Biden’ın takviminde Türkiye Cumhurbaşkanı’yla görüşme şu anda yok ama yine de görüşebilirler” açıklamasında bulunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dün yaptığı açıklamada, ittifakın Doğu Avrupa’daki güçlerini Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya’ya 4 yeni muharebe grubu konuşlandırarak kuvvetlendireceğini söyledi. Stoltenberg “Liderlerin NATO’nun duruşunu tüm alanlarda güçlendirme yönünde mutabık kalmalarını bekliyorum” dedi.

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de NATO zirvesine video konferansla bağlanarak, liderlere seslenmesi bekleniyor. Zelenski zirve öncesi yayınladığı video mesajında, NATO üyelerinden ülkesine silah gönderilmesi de dahil, “etkin ve sınırsız destek” talep etti.

Zelenski konuşmasında, tüm dünyadaki halklara, savaşın sona erdirilmesini talep etmek için sokaklara dökülmeleri çağrısında bulunarak

“Ofislerinizden, evlerinizden, okullarınızdan, üniversitelerinizden barış adına, Ukrayna’yı, özgürlüğü, yaşamı desteklemek için çıkın” diye konuştu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna işgaline başlamasından bu yana BM verilerine göre ülkeyi 3 milyon 600 binden fazla terketti.

