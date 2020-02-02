HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Brüksel'de Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti

Brüksel'de Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 19:00 | Son Güncelleme

Brüksel'de Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti

BRÜKSEL (AA) - Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskı ve işkenceler, Brüksel'de protesto edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB Konseyi binası önünde toplanan Belçika Uygurlar Derneği ve Türk sivil toplum kuruluşları, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uygulanan baskı ve işkencelere tepki gösterdi.

Yaklaşık 200 kişi, "Uygurlara özgürlük", "soykırımı durdurun", ''toplama kamplarını kapatın'' yazılı pankartlar açtı.

Gösteride Fransızca, İngilizce ve Flemenkçe yapılan konuşmalarda, yaklaşık 3 milyon Uygur Türkü'nün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığı, Çin'in bu gerçeklerin dünya tarafından bilinmesini istemediği ifade edilirken, toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğu vurgulandı.

Belçika Uygurlar Derneği Başkanı Abdulmuttalip Omerov, yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin, Müslümanların oruç tutmasını ve namaz kılmasını yasaklayarak, baskıcı politikalar yürüttüğünü kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
16 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü!16 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brüksel'de Uygur Türkleri Çin’i protesto etti

En Çok Okunan Haberler

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü

Balkondan dükkanın tentesine düştü

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

16 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü!

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsten korunmaya yönelik bilgi notu

Bakanlık'tan okullara 'koronavirüs' notu!

Wuhan'dan tahliye edilen vatandaşlar için oluşturulan karantina odaları görüntülendi

Sağlık Bakanlığı paylaştı: Bu odalarda kalacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.