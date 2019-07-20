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Brüksel'de "Yumuşak Güç Olarak Türkiye Ulusal Ajansı" anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 21:51 | Son Güncelleme

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı: - "15 yıllık sürede toplam 1,1 milyar avro hibe ettik. 700 bin insanımız kurumumuz tarafından hibe alarak yurt dışında eğitime katıldı"

BRÜKSEL (AA) - Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, "15 yıllık sürede toplam 1,1 milyar avro hibe ettik. 700 bin insanımız kurumumuz tarafından hibe alarak yurt dışında eğitime katıldı." dedi.

Astarcı, AK Parti Brüksel temsilciliği tarafından düzenlenen "Yumuşak Güç Olarak Türkiye Ulusal Ajansı" başlıklı programda konuştu.

İlker Astarcı, kurumun çalışmaları, Avrupa Birliği, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri, kamu diplomasisi ve Brüksel'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının faydalanabilecekleri hibe programlarına yönelik bilgi verdi.

Türkiye Ulusal Ajansının 15 yılda toplam 1,1 milyar avro hibe verdiğini dile getiren Astarcı, "700 bin insanımız kurumumuz tarafından hibe alarak yurt dışında eğitime katıldı. Yıllık bütçemiz ise 110 milyon avro." diye konuştu.

Astarcı, özellikle Erasmus+ programının Türkiye'de en az sorunla işlediğini belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bazı projelere ilişkin örnekler veren Astarcı, engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmek için hazırlanan eğitim ve geliştirme bazlı projeye değindi. Astarcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bu projeyi Almanya, İtalya ve İspanya ile ortak yürüttüğünü anlattı.

Astarcı, mesleki eğitimin en çok proje aldıkları alanlardan biri olduğunu bildirdi.

Programa, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz ve davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Brüksel Ulusal Ajans

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