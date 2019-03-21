Brüksel'deki Suriye konferansı İstanbul'da konuşuldu

Büyükelçi Christian Berger, “Bu konferansın iki önemli maddesi vardı. Birincisi krize siyasi bir çözüm bulmak, Birleşmiş Milletlere destek verilmesi. Biliyorsunuz ki, göç üzerindeki bu baskının en büyük sebebi bu, siyasi çözümün olmaması. İkinci önemli sonuç da insani yardımın sağlanması, bu krizden en çok etkilenenlere desteğin sürdürülmesi, bu anlamda iş birliğinin devam etmesi ve artması. Konferansın sonuçlarının olumlu olduğunu söyleyebilirim. 6.2 milyar Euro'ya ulaşan bir miktar taahhüt edildi." dedi.

"KİLİS VE HATAY DA OLMAK ÜZERE İKİ TANE HASTANE KURULACAK"

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'deki mülteciler ile ilgili olarak yaptıklarından bahseden Büyükelçi Berger, "En fazla eğitime pay ayrıldı. Çünkü hem uluslararası toplum hem de Türkiye kayıp bir kuşak olamayacağını biliyordu. Dolayısıyla eğitime çok odaklanıldı. İkinci olarak da sağlık alanına odaklanıldı. Sağlık klinikleri kuruldu. Kilis ve Hatay'da olmak üzere iki tane hastane kurulacak." Şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLİKTE KARARLAŞTIRDIK"

Berger, "Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız bir anlaşma bağlamında 400 milyon Euro eğitime bağlanacak. Bu çalışmalara paralel olarak da insani yardım çalışmaları devam edecek. Kızılay kart var. Bu kartın içerisinde 125 TL'den biraz fazla tutar mültecilere her ay sağlanıyor. Aynı zamanda Suriyeli ailelerin çocuklarını okula göndermeleri için yapılan teşvikler de devam edecek. Avrupa Birliği'nin Türkiyede yaptığı çalışmaların sonuçları bunlar." diye konuştu.