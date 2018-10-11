Bruksizm yani diş sıkma tedavisi sanıldığından daha önemli

Diş Hekimi Pertev Kökdemir uyarıyor: “Stresin sebep olduğu günümüzün en önemli hastalıklarından ‘Bruksizm’ tedavi edilmezse; dişlerde aşınmalara bağlı olarak mine tabakası yok olur. Aşınmalara bağlı hastanın yüz yüksekliğinin azalması, daha yaşlı görünmesi ile birlikte çene eklemlerinde ciddi problemler ve estetik sorunlar oluşur.”

Toplumda ‘Yönetici Hastalığı’ olarak da bilinen, günlük hayatta yaşanılan strese bağlı olarak dişleri sıkmaya neden olan ‘Bruksizm’ ile ilgili merak edilen soruları Diş Hekimi Pertev Kökdemir yanıtladı:

Kimler daha çok diş sıkıyor?



Diş sıkma öncelikle stresin neden olduğu bir durumdur. Ancak ağızdaki mevcut eksik dişler ve yanlış yapılan protezler de çene kapanışını olumsuz etkilediğinden diş sıkmaya neden olabilmektedir. Yoğun stres altında olan yöneticiler ve çalışanlar ile özellikle sınav dönemlerinde olan öğrenciler; diğer insanlara oranla daha çok diş sıkıyor.

GECE DE GÜNDÜZ DE OLUYOR



İş veya okul stresi diş sıkmaya neden olur mu?



Evet, günümüzde gerek okul hayatı ve sınav stresi, gerekse iş hayatının yaşattığı stres fazla olduğundan; diş sıkma sıklıkla görülen bir durumdur. Diş sıkma, kişinin stresli olduğu zamanlarda daha çok gece görülen bir durum olsa da, gün içerisinde de görülebilmektedir.