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Bruksizm yani diş sıkma tedavisi sanıldığından daha önemli

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

Stresten dolayı ortaya çıkan hastalıklar arasında en sık görülenlerden biri olan bruksizm, farkında olunmasa da hastalara kalıcı hasar verebiliyor. Diş minesinde aşınma yarattığı gibi, yüz şeklinde de değişiklik oluşmasına neden olan bruksizm hastanın çene eklemlerinde problem yaşanmasına ve olduğundan daha yaşlı görünmesine sebep olabiliyor. Peki kimler daha çok diş sıkıyor? Diş sıkma tedavisi nasıl gerçekleşiyor?

Bruksizm yani diş sıkma tedavisi sanıldığından daha önemli

Diş Hekimi Pertev Kökdemir uyarıyor: “Stresin sebep olduğu günümüzün en önemli hastalıklarından ‘Bruksizm’ tedavi edilmezse; dişlerde aşınmalara bağlı olarak mine tabakası yok olur. Aşınmalara bağlı hastanın yüz yüksekliğinin azalması, daha yaşlı görünmesi ile birlikte çene eklemlerinde ciddi problemler ve estetik sorunlar oluşur.”

Toplumda ‘Yönetici Hastalığı’ olarak da bilinen, günlük hayatta yaşanılan strese bağlı olarak dişleri sıkmaya neden olan ‘Bruksizm’ ile ilgili merak edilen soruları Diş Hekimi Pertev Kökdemir yanıtladı:

Kimler daha çok diş sıkıyor?

Diş sıkma öncelikle stresin neden olduğu bir durumdur. Ancak ağızdaki mevcut eksik dişler ve yanlış yapılan protezler de çene kapanışını olumsuz etkilediğinden diş sıkmaya neden olabilmektedir. Yoğun stres altında olan yöneticiler ve çalışanlar ile özellikle sınav dönemlerinde olan öğrenciler; diğer insanlara oranla daha çok diş sıkıyor.

GECE DE GÜNDÜZ DE OLUYOR

İş veya okul stresi diş sıkmaya neden olur mu?

Evet, günümüzde gerek okul hayatı ve sınav stresi, gerekse iş hayatının yaşattığı stres fazla olduğundan; diş sıkma sıklıkla görülen bir durumdur. Diş sıkma, kişinin stresli olduğu zamanlarda daha çok gece görülen bir durum olsa da, gün içerisinde de görülebilmektedir.

Diş sıkmak dişlere ne gibi zararlar verir?

Diş sıkmak; diş minelerinde ve mevcut porselen restorasyon ya da dolgularda aşınmalara ve kırıklara neden olabilir. Aynı zamanda çene eklemi içerisindeki eklem sıvısının azalmasına bağlı olarak eklem başında ve yuvasında aşınmalara; ağız açmada zorluklar ve ağrılara da sebep olabilir.

BOTOKS İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR

Diş sıkma sorunun tedavisi nasıldır?

Diş sıkma, yüz kaslarına yapılan botoks işlemi ile azaltılabilir. Ayrıca hastanın ağız ölçüsüne göre hazırlanan özel şeffaf plaklar ile dişlere ve ekleme verilen zarar azaltılabilir. İleri eklem problemlerinde eklem kapsülünün tıkanması gibi cerrahi müdahaleler söz konusu olabilir.

Diş sıkma sonucu oluşan zararların tedavisi var mı?

Aşınan dişlerin gerekli tedavileri yapıldıktan sonra porselen veneerler ile kaplanarak hem koruma altına alınır, hem de azalan yüz yüksekliği hastaya geri kazandırılır.

**ÇOCUKLARDA DA GÖRÜLEBİLİR

Diş sıkma çocuklarda da görülür mü?**

Özellikle karışık dişlenme döneminde (yani çocukların ağızlarında hem süt, hem de daimi dişlerinin bulunduğu dönem) tam bir oklüzyon olmadığından (yani çocuklar dişlerini dengeli bir kapanışa getiremediğinden) diş gıcırdatma görülebilmektedir.

TEDAVİ OLUNMAZSA YAŞLI BİR GÖRÜNÜM OLUŞUR

Diş sıkan bir kişi tedavi görmezse bu nelere yol açar?

Dişlerinde aşınmalara bağlı olarak mine tabakası yok olur. Bu durum çürümeye ve enfeksiyona açık bir diş yapısına sebep olurken, estetik anlamda da hoş olmayan bir görüntü oluşur. Aşınmalara bağlı hastanın yüz yüksekliğinin azalması, daha yaşlı görünmesi ile birlikte çene eklemlerinde ciddi problemler ve estetik sorunlar oluşur.

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