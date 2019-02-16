Bruno Ganz yaşamını yitirdi

Bruno Ganz; Ford Coppola, Werner Herzog, Volker Schlöndorff ve Hans W. Geißendörfer gibi yönetmenlerin filmlerinde rol aldı. Yönetmenlik ve sesli kitap seslendirmesi yaptı.

Ganz, Adolf Hitler'i canlandırdığı ve Berlin'in düşüşünü anlatan "Untergang" (Çöküş) filmiyle hafızalara kazınmıştı.İsviçreli tiyatro ve sinema sanatçısı Bruno Ganz Zürih kentinde 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının menajerliğini yapan firmadan yapılan açıklamaya göre Ganz bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ganz, birçok uluslararası yapımda da yer aldı. Aralarında Avrupa Film Ödülleri, Federal liyakat nişanı ve Altın Kamera ödülünün de bulunduğu birçok ödülle layık görüldü. Başrolünü oynadığı Yunanistan yapımı Theo Angelopoulos filmi "Sonsuzluk ve Bir Gün" 1998'de Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandı. Başrolünü oynadığı "Ekmek ve Laleler" filmi ile 2001'de İsviçre Film Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kanser teşhisi konan aktör 2018 yazında Salzburg'daki festival programını sağlık gerekçesiyle iptal etmişti. Kariyeri boyunca birçok kez ölüm döşeğindeki hasta rollerini canlandıran aktör, Alman Die Zeit gazetesine daha önce verdiği bir mülakatta "Ölüm döşeğindeki birini canlandırırken, bunun insanı kendi ölümüne hazırlayamayacağını fark ediyorsunuz" demişti.

dpa,AFP/BW,ÖA

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