HABER

BRUNSON ADLİYEDEN AYRILDI -5

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 18:06 | Son Güncelleme

Rahip Brunson, serbest (3) RAHİP BRUNSON DAVASI SONUÇLANDI İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yapmakla suçlanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılandığı davanın duruşmasının öğleden sonraki bölümünde bazı gizli tanıklar yeniden ifade verme talebinde bulundu.

Rahip Brunson, serbest (3)

RAHİP BRUNSON DAVASI SONUÇLANDI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yapmakla suçlanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılandığı davanın duruşmasının öğleden sonraki bölümünde bazı gizli tanıklar yeniden ifade verme talebinde bulundu. Sanık avukatı İsmail Cem Halavurt ise bu talebin reddedilmesini ve kendilerinin isimlerini verdiği tanıkların dinlenmesini istedi. Duruşma savcısı ise dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak tanıkların dinlenmesinin dosyaya katkısının olmayacağını belirterek taleplerin reddedilmesini talep etti.

SAVCI İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALARI YİNELEDİ

Mahkeme heyeti, talebini kabul ettiği savcıdan esasa yönelik mütalaasını istedi. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın cep telefonu kayıtlarının incelenmesi sonrasında oluşturulan rapora göre, FETÖ/PDY üyeleriyle telefon görüşmeleri yaptığını, yine bu rapora göre, FETÖ'nün sözde Ege Bölge sorumlusu firari Bekir Baz'la görüşme yaptığını, cep telefonlarının aynı noktadan sinyal verdiğini, sanığın Kürtlerin Hristiyanlaştırılması amacıyla, Kürtlere yönelik ayinler düzenlediğini, Kobani ve hendek operasyonları sırasında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunduğunu, sanığın Gezi Parkı olayları sırasında İstanbul'da olayların gelişimine yönelik toplantılar yaptığını, sanığın bağlı bulunduğu kilisenin Selçuk ilçesinde yurt dışından gelen Hristiyanlara yönelik düzenlediği kampa aynı zamanda PKK'lıların da katıldığını belirtti. Sanık Brunson'un 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra, darbe girişiminin başarısız olmasından dolayı üzüntü duyduğunu yansıtan konuşmalarının olduğunu, sanığa ait flash bellekteki bir dosyada duvara yansıtılan yazıda 'Hoş geldiniz Hristiyan Kürtleri' yazdığını, PKK'lı teröristlerle fotoğraflarının bulunduğu gibi suçlamalardan dolayı, sanığın örgüt yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte isteyerek ve bilerek yardım yataklık yapma suçunu işlediğini öne sürdü. Brunson'un 5 ile 10 yıl arasında hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

'TÜRKİYE VE İSA'YI SEVİYORUM'

Sanık rahip Andrew Craig Brunson ise son savunmasında beraatine karar verilmesi talebinde bulunarak, "Ben masum bir insanım. Türkiye'yi ve İsa'yı seviyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı İsmail Cem Halavurt da müvekkiline yönelik suçlamaların gerçekten uzak olduğunu öne sürerek, "Daha önceki savunmalarımızı tekrar etmekle birlikte suçlamalar birkaç gizli tanığın söylediklerinden ibarettir. Beraat kararı verilmesini ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

RAHİP BRUNSON AĞLADI

Mahkeme heyeti, karar için ara verirken, bu sırada rahip Andrew Craig Brunson eşine sarılarak ağladı.

KARAR VERİLDİ

Bir süre sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık rahip Brunson'a terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasından önce 5 yıl hapis cezası verdi, duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi. Adli kontrol şartları kaldırılan rahip Andrew Craig Brunson, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Böylece Brunson hakkındaki ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı da kalkmış oldu.

EVİNE DOĞRU YOLA ÇIKARILDI

Davayla ilgili karar verilmesinin ardından, duruşmanın yapıldığı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden, buraya getirildiği aynı araca bindirilen rahip Brunson, İzmir'in Alsancak semtindeki evine getirilmek üzere, yine polis korumasında yola çıkarıldı.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Yolcu otobüsünde kaçak içki ele geçirildiYolcu otobüsünde kaçak içki ele geçirildi
Kayseri'de 19 bin kaçak ilaç ele geçirildiKayseri'de 19 bin kaçak ilaç ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması!

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme

Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme

Çiftliği kan gölüne çevirdi! Tüyler ürperten itiraf

Çiftliği kan gölüne çevirdi! Tüyler ürperten itiraf

İstanbul'da akılalmaz kaza! Gişeye sığamadıla

İstanbul'da akılalmaz kaza! Gişeye sığamadıla

Okuduğu liseye son kez tabutla geldi! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Okuduğu liseye son kez tabutla geldi! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.