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Brunson Davası'nda karar açıklandı: 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan pastör serbest

12.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

Türkiye'de iki yıldır tutuklu bulunan ABD'li Pastör Andrew Brunson, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çaprtırıldı. Brunson hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. ABD Başkanı Trump, serbest bırakılan Brunson'ın "kısa süre içinde evine dönmesini" umduklarını söyledi.

Brunson Davası'nda karar açıklandı: 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan pastör serbest

Amerikalı Pastör Andrew Brunson, İzmir'de görülen davada "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ayrıca Brunson hakkındaki ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

Brunson'ın avukatı Cem Halavurt, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, pastörün Türkiye'de kalmasını beklemediğini ve ABD'ye gideceğini düşündüğünü söyledi.

Aralık 2016'da tutuklanmıştı

Duruşmayı, çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun yanı sıra Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, bazı yetkililer ve kilise görevlileri de takip etti.

Brunson, Brunson, Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmış ve Aralık 2016'da da Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Temmuz ayında görülen duruşmada ise tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

Hazırlanan iddianamede, Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar olmak üzere toplamda 35 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Brunson bugün 4. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, daha önce Brunson'ın "PKK ve Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu" yönünde ifade veren bazı gizli tanıklar ifadelerinde değişikliğe gitti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise savcı esas hakkındaki mütalaasını istedi. Savcı, Brunson'ın casusluk suçlamasından ceza almamasını isterken, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağının da kaldırılmasını talep etti. Savcı ayrıca soruşturmanın kapsamının genişletilmesine gerek olmadığını söyledi.

Brunson'ın tutukluluğu Temmuz ayındaki duruşmada ev hapsine çevrilmişti

'Beraatimi talep ediyorum' dedi

Savcının mütalaasını vermesinin ardından Brunson da son savunmasını yaptı.

Brunson, "Savunmamı avukata bırakacağım. Masum bir adamım. Beraatimi talep ediyorum. Savunmamı avukatıma bırakıyorum. İsa'yı seviyorum. Türkleri seviyorum" dedi.

Mahkeme heyeti daha sonra duruşmaya ara verdi ve Brunson hakkındaki kararı açıkladı. Brunson, hapis cezasına çarptırılırken, bu ceza içeride yattığı süreye sayıldı ve serbest bırakıldı.

Trump: Brunson'ın en kısa sürede evine dönmesini umuyoruz

Brunson davası, son aylarda Türkiye ile ABD arasında kriz yaşanmasına neden olan konular arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, bir süredir davayı yakından takip ediyor ve Brunson'ın serbest bırakılmasını istiyor.

Trump, Brunson davasında kararın açıklanmasının ardından Twitter üzerinden attığı mesajda, "Düşüncelerim ve dualarım Pastör Brunson'la ve kısa zamanda güvenli bir şekilde evine dönmesini umuyoruz!" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1050747691062493185

Amerikan NBC News televizyonu dün yayımladığı haberinde, Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların rahatlatılması konusunda Türkiye ile ABD arasında anlaşma sağlandığını iddia etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise böyle bir anlaşmadan haberleri olmadığını söylemişti.

Temmuz ayındaki duruşmada Brunson'ın tahliye edilmemesinin ardından Washington yönetimi Türkiye'ye sert tepki göstermişti.

ABD Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirlerini dondurmuş ve Amerikan vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklanmıştı.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Brunson krizi, Türk Lirası'nın da Ağustos ayında tarihin en düşük düzeylerini görmesine neden olan etkenler arasında yer alıyor.

Brunson Davası'nda karar açıklandı: 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan pastör serbest

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