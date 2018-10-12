Brunson Davası'nda karar açıklandı: 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan pastör serbest

Amerikalı Pastör Andrew Brunson, İzmir'de görülen davada "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ayrıca Brunson hakkındaki ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

Brunson'ın avukatı Cem Halavurt, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, pastörün Türkiye'de kalmasını beklemediğini ve ABD'ye gideceğini düşündüğünü söyledi.

Aralık 2016'da tutuklanmıştı

Duruşmayı, çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun yanı sıra Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, bazı yetkililer ve kilise görevlileri de takip etti.

Brunson, Brunson, Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmış ve Aralık 2016'da da Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Temmuz ayında görülen duruşmada ise tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

Hazırlanan iddianamede, Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar olmak üzere toplamda 35 yıla kadar hapis cezası istenmişti.