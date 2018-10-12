HABER

Brunson davasında Savcı adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti

12.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

Brunson davasında Savcı adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti. 10 yıl hapis cezası istediği de gelen bilgiler arasında

Brunson davasında Savcı adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti

Brunson davasında Savcı adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti. 10 yıl hapis cezası istediği de gelen bilgiler arasında.

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdularDev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular
Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

Dikkat! Akdeniz için tsunami uyarısı verildi

Dikkat! Akdeniz için tsunami uyarısı verildi

Skandal açıklama: Ortadoğu'nun tamamı İsrail gibi olmalı

Skandal açıklama: Ortadoğu'nun tamamı İsrail gibi olmalı

Şaşırtan karar! İdam cezasını kaldırdı

Şaşırtan karar! İdam cezasını kaldırdı

ABD açıkladı: Rusya'dan daha tehlikeli!

ABD açıkladı: Rusya'dan daha tehlikeli!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.